El joven crack del Barcelona sorprendió este lunes al mostrarse por primera vez en redes sociales con la cantante rosarina.

La publicación llegó desde la cuenta de Instagram del delantero, donde compartió una foto íntima junto a Nicki Nicole. Flores, pétalos de rosa, una vela encendida y las manos entrelazadas acompañaron la escena romántica. El detalle no pasó desapercibido: la publicación estuvo dedicada al cumpleaños número 25 de la artista, con un emoji de torta y dos corazones rosas.

Los rumores de romance habían empezado en julio, cuando trascendió que la cantante estuvo en la fiesta de los 18 del futbolista. Desde entonces, intercambiaron varios guiños en redes sociales que alimentaron la versión. El indicio más fuerte apareció en agosto, cuando Nicki viajó a Barcelona para verlo jugar en el Estadio Johan Cruyff y hasta se mostró con la camiseta blaugrana.