La Renga vuelve a Rosario y sin nada que ver con el afano de su canción Panic show en ciertos mitines de la política. La emblemática banda de rock nacional confirmó su próximo recital en la ciudad: será el viernes 13 de diciembre en el Autódromo Municipal Juan Manuel Fangio, en el marco de una nueva edición de su tradicional "banquete" con miles de seguidores.

Gustavo "Chizzo" Nápoli, Gabriel "Tete" Iglesias y Jorge "Tanque" Iglesias se preparan para despedir el 2025 con una gran celebración musical en la Cuna de la Bandera, escenario que ya conocen muy bien desde sus giras anteriores.

Las entradas estarán disponibles desde el jueves 23 de octubre a través del sitio oficial del grupo, www.arteinfernal.com, el único canal autorizado para la venta online.

El último show de La Renga en Rosario fue en noviembre de 2022, cuando llenaron el estadio de Newell's Old Boys con casi 40 mil personas en el marco de la gira de Alejado de la red, su disco más reciente.

Con este regreso, el power trío nacido a fines de los 80 promete volver a hacer vibrar a una ciudad que siempre les respondió con una fervorosa multitud. El ritual está en marcha.