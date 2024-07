La millonaria apuesta que perdió un rapero canadiense por el triunfo albiceleste

El reconocido rapero canadiense Drake perdió 300.000 dólares, este martes por la noche, por apostar que sus compatriotas le iban a ganar a la Argentina y, por lo tanto, a clasificar en la final de la Copa América.

Si Canadá hubiera ganado, el artista de 37 años, nacido en Toronto, se habría llevado ni más ni menos que 2.880.000 dólares. Sin embargo, la Scaloneta fue la vencedora y Drake se convirtió en foco de la burlas de todos los hinchas albicelestes.

"This could get Messi (se traduce en un juego de palabras que sería 'esto se puede llegar a poner feo)'", escribió el cantante a través de sus historias, donde mostró una foto de su apuesta.

No es la primera vez que Drake apuesta en un partido de la Selección Argentina. En la final del Mundial de Qatar 2022 también lo hizo, en favor de la Scaloneta, por un millón de dólares.