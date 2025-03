Vivian Jenna Wilson, una de las hijas de Elon Musk, rompió el silencio y realizó fuertes declaraciones sobre su padre y hermanos.

En una entrevista con Teen Vogue, la joven de 20 años, admitió que no sabe cuántos hermanos tiene, especialmente porque cada vez más de ellos se vuelven públicos. Por el momento, los reconocidos por el empresario son 14, producto de la relación con cuatro mujeres.

"Bueno, tengo cuatro", dijo Wilson cuando le preguntaron por sus hermanos, refiriéndose a los cuatro hijos que Musk tuvo con su exesposa Justine Wilson. "Tengo cuatro hermanos. Vamos a dejarlo ahí", sentenció.

"Diré que no sé cuántos hermanos tengo, si incluyo a mis medio hermanos. Es solo una curiosidad. Me enteré de lo de Shivon Zilis al mismo tiempo que todos los demás", dijo, refiriéndose a los tres hijos de Musk y Zilis. "No tenía ni idea antes de eso".

Continúa contando que se enteró de que la cantante Grimes, quien tiene tres hijos con Musk, tuvo un segundo bebé porque una drag queen lo publicó en Reddit. "Durante un tiempo, Grimes y yo no nos comunicábamos bien porque yo no me comunicaba con nadie de la familia, y eso sigue siendo cierto", explicó Wilson.

Wilson dice que su madre y ella no tienen trato con nadie de la familia de su padre ni de sus hermanos o medio hermanos.

Musk se convirtió en padre en 2002, cuando su exesposa Justine le dio la bienvenida a su hijo Nevada Alexander, quien falleció trágicamente a las 10 semanas de vida. Posteriormente, tuvieron cinco hijos más: los gemelos Vivian y Griffin, de 20 años, y los trillizos Kai, Saxon y Damian, de 19.

Precisamente su hija Vivian es una de las grandes detractoras de su padre, con quien no mantiene relación, ya que la joven es transgénero. De hecho, lo llegó a acusar de pagar a las clínicas de fertilidad para poder seleccionar el sexo masculino de sus hijos de forma artificial.

En 2020, dos años después de que Musk y la cantante Grimes fueran vinculados por primera vez, anunciaron que había nacido su primer hijo, X Æ A-12. La expareja tiene dos hijos más: una niña, Exa Dark Sideræl, y un niño, Techno Mechanicus. Unas semanas antes de la llegada de su segundo hijo, el CEO de la empresa tecnológica también tuvo en secreto gemelos , Strider y Azure, con Zilis, según documentos judiciales. Posteriormente, la pareja le dio la bienvenida a su hija Arcadia en febrero de 2024.

En febrero de 2025, la autora Ashley St. Clair reveló que ella y Musk habían dado a luz a un hijo . Zilis anunció entonces que ella y Musk le habían dado la bienvenida en secreto a su cuarto hijo , Seldon Lycurgus, aunque no se sabe cuándo.