El jugador del Barcelona, Lamine Yamal, y la cantante rosarina Nicki Nicole confirmaron su romance hace algunos días y ya despertaron polémica entre sus allegados.

“La familia de Lamine se opone firmemente a la relación con Nicki Nicole y su padre ha hecho todo para que esto no continúe. Lo que pasa es que Lamine es mayor de edad y decide él ya, a pesar de la oposición de su padre y su abuela, y su madre también, aunque ella es más flexible”, destacó el periodista español Roberto Antolín, en diálogo con Juan Etchegoyen.

“Ellos quieren que se centre en su carrera deportiva y no en Nicki Nicole. Oposición e indiferencia es lo que siente la familia de Lamine Yamal por Nicki Nicole. Yamal viene de un barrio muy pobre de Barcelona y lo han pasado mal y de repente Lamine es una estrella del fútbol mundial. La relación con Nicki Nicole a los familiares los aterroriza”, aclaró el comunicador.

Y concluyó: “Yo te digo que en Navidad no los veo pasándola juntos. Tenemos también el factor de la distancia y ella tiene sus conciertos y Lamine vive en Barcelona. No me imagino que él la presente a su familia, por ejemplo. Yo creo que ella quiere una relación y todo con él porque le conviene, pero de parte de él no sé”.