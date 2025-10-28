Leandro Esteban García Gómez, ex pareja de la cantante de Bandana, Lourdes Fernández, seguirá preso mientras avanza la causa por privación ilegítima de la libertad agravada por la violencia ejercida y el uso de narcóticos.

Este martes, la Justicia rechazó la solicitud de excarcelación del acusado por considerar que hay riesgo de fuga y de que entorpezca la investigación. El fallo del juez Diego Javier Slupski, subrogante del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°13, se conoció a cuatro días de que le tomara declaración indagatoria. Allí el acusado dio su versión de los hechos, pero se negó a responder preguntas.

En el escrito, Slupski sostuvo que "el encarcelamiento preventivo de García Gómez resulta indispensable" y afirmó que existe un peligro de fuga dados los antecedentes que tiene de condenas previas (por amenazas, desobediencia y tenencia ilegal de armas de fuego) y la expectativa de que esta nueva causa derive en una pena de cumplimiento efectivo en prisión.

"Desde otra perspectiva, respecto al peligro de entorpecimiento, no puedo descartar la posible presión sobre la damnificada como así también su círculo de amigos y familiares, puesto que en razón del vínculo que los unió conoce las rutinas de quien solía ser su pareja, su domicilio como así también los contactos de sus allegados", detalló el juez.

A esos dos argumentos, el juez sumó un tercer motivo para tenerlo preso: consideró negativa "la actitud elusiva y obstructiva" que tuvo el acusado cuando le negó dos veces a la Policía que la cantante estaba en su departamento. Sin embargo, cuando el lugar fue allanado, la encontraron allí.