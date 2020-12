A través de un extenso comunicado, la estrella hasta ahora conocida como Ellen Page quien protagonizó el filme "Juno" y la serie "The Umbrella Academy", anunció que es transgénero no binario y que su nuevo nombre es Elliot Page.



El nuevo paso de Page, canadiense de 33 años, profundiza el camino de quien es uno de los miembros de Hollywood que más visibilidad dio al colectivo LGTBQI+.



Asumida públicamente como lesbiana en 2014 y en matrimonio con la bailarina Emma Portner desde 2018, advirtió en su comunicación que a partir de ahora usará tanto los pronombres él como elle.



"Me siento afortunado por escribir esto. Por estar aquí. Por haber llegado a este lugar en mi vida. Siento abrumadora gratitud por la gente increíble que me ha apoyado en este camino. No puedo empezar a expresar lo increíble que se siente por fin amar quien soy lo suficiente como para seguir a mi auténtico yo", escribió Page.



El intérprete aseguró en su texto que "me han inspirado tanto en la comunidad trans. Gracias a todos por su valentía, generosidad e incesante trabajo para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo ofreceré cualquier apoyo que pueda y continuaré esforzándome por una sociedad más igualitaria y con más amor".



En el escrito, quien también se lució en lo filmes "X-Men: La batalla final" e "Inception", apuntó: "Pido paciencia. Mi alegría es real, pero también frágil. La verdad es que, a pesar de que me siento profundamente feliz ahora mismo y sé el privilegio que tengo, pero también tengo miedo. Tengo miedo de la invasividad, el odio, las 'bromas' y la violencia. Para ser claro, no estoy intentando reventar un momento que es feliz y que celebro, pero quiero mencionar la imagen completa".



"Las estadísticas son pasmosas -puntualizó- La discriminación contra la gente trans es común, insidiosa y cruel, con terroríficas consecuencias. Solo en 2020 se ha informado de que al menos 40 personas transgénero han sido asesinadas, la mayor parte de ellas mujeres trans negrxs y latinxs".



Para rematar su declaración pública, concluyó "Me encanta ser trans. Y me encanta ser queer. Y cada vez que me acerco más a mí mismo y acepto quien soy completamente, sueño más, mi corazón crece más y yo crezco más. A todas las personas trans que lidian con acoso, autodesprecio, abusos y amenazas de violencia cada día: las veo, las quiero y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo a mejor".