Wanda Nara es una empresaria mediática, que ha hecho justamente de su exposición un negocio. No le teme a las cámaras y sabe hacerlas jugar a su favor. Sin embargo, este 2024 fue un año intenso para la rubia, marcado por situaciones que la mantuvieron constantemente en el centro de atención no siempre por gratos motivos.

Su batalla legal con Mauro Icardi, que aún se mantiene, su flamante romance con L-Gante, hasta sus exitosos proyectos en televisión y plataformas digitales, la empresaria transitó un camino lleno de desafíos. A esto se refirió en un posteo en sus red social instagram en la que hizo un balance sobre estos doce meses de intensa actividad profesional y emocional.

“Se termina un año muy especial para mí. Muestro siempre cosas hermosas y siento que es justo compartir otras”, comenzó, antes de agradecer a sus familiares y amigos por haber sido un pilar fundamental en los momentos más complejos.

“Pasé las fiestas sin mis hijos porque es justo que vuelvan a tener a su mamá fuerte y también que pasen 15 días con sus papás que viven en el exterior y que confían en mí todo el año el cuidado y educación de ellos sola”, describió.

“Intentaron ensuciarme con cosas que no hice, que no dije y que no pasaron de la manera que fueron contadas. Jamás engañé a nadie. Por más dura que sea mi elección, voy de frente siempre y digo la verdad”, cerró Wanda en un sentido posteo.