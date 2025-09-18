La cartelera rosarina se renueva este jueves con dos películas nacionales (Belén y Papá por dos) y tres extranjeras (El gran viaje de tu vida, Noise: sonidos del más allá y La luz que imaginamos).

Belén

Belén es una película basada en una historia real que dio origen a un movimiento internacional. Belén narra el caso estremecedor de Julieta, una joven acusada injustamente de cometer un aborto ilegal, y de Soledad Deza (Dolores Fonzi), la abogada valiente que se encarga de este caso altamente controversial y explosivo.

Producida por K&S Films (ganadora del Oscar por Relatos salvajes), Belén nos lleva a Tucumán, una región conservadora de Argentina, donde el juicio de Julieta se convierte en un punto de tensión en la lucha constante por los derechos reproductivos de las mujeres. Mientras Soledad se enfrenta a un sistema legal corrupto, clasista y patriarcal, la historia de Julieta enciende una ola de indignación y solidaridad, impulsando un movimiento imparable en busca de justicia.

Papá por dos

Santiago (Benjamín Vicuña) sueña con formar una familia con Ana (Celeste Cid) y todo parece ir en esa dirección cuando ella le anuncia que está embarazada. El único problema es que también le cuenta que el papá es su ex. Dispuesto a luchar contra todo por su amor, se queda al frente de esta extraña familia. Pero todo se complica cuando el ex de Ana —Pancho— se instala en la casa que comparten para ser parte del embarazo. La competencia entre ambos desatará una divertida guerra por ganar a Ana, donde no todo se vale.

El gran viaje de tu vida

¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell) son dos solteros desconocidos que se conocen en la boda de un amigo en común y pronto, por un sorprendente giro del destino, se encuentran en El gran viaje de tu vida: una aventura divertida, fantástica y apasionante en la que reviven momentos importantes de sus pasados, descubren cómo han llegado a donde están en el presente... y posiblemente tienen la oportunidad de cambiar su futuro.

Noise: sonidos del más allá

Joo‑young, quien padece pérdida auditiva, vive con su hermana Joo‑hee en un edificio nuevo. De pronto, Joo‑hee desaparece y Joo‑young, alarmada, regresa desde el campo para buscarla. Pronto descubre que ruidos inexplicables emanan de las paredes, sumiéndola en una pesadilla sensorial que revela verdades horribles escondidas entre los muros.

La luz que imaginamos

En Mumbai, la rutina de la enfermera Prabha se ve alterada cuando recibe un regalo inesperado. Su joven compañera de cuarto, Anu, intenta sin éxito encontrar un lugar en la ciudad para estar a solas con su novio. Un viaje a un pueblo costero les abrirá la posibilidad de dar espacio a sus deseos.