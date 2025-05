La “amiga” del presidente Javier Milei, Rosemary Maturana, volvió a apuntar contra Amalia “Yuyito” González, la tildó de “cacatúa” y señaló: “Soy la tercera y no lo soy”.

“Cuando ellos -González y Milei- se separaron, fue por unos mensajes que ella vio en mi teléfono. Me mandó un audio amenazador”, continuó Maturana. Es que el mensaje de la ex vedette no es menos que llamativo.

“Rosmery ¿cómo estás? Soy Amalia. Ehhhh (...) Necesito hablar con vos a la brevedad -continuó con la pausa pensativa- Necesito que me llames o sino te voy a estar buscando yo otra vez para (...) -insistió con la expresión- justamente necesito decirte algunas cosas ¿si? Gracias”, le envió Amalia anteriormente.

Sin embargo, previo al mensaje, parece que ambas compartían buenos momentos: ”Antes me invitó al programa, hablamos de vez en cuando. Yo le blanquee la relación porque supe antes que ella que iba a ser la novia. Cuando se conocieron, él estaba en una relación con Fátima Flórez”.

Afirmó que en el periodo en que el presidente fue pareja de la cómica, estuvo en diálogo con ella: “Él siempre hablaba conmigo. Él estaba de novio y yo era su amiga, era su confidente”.

“Fátima jamás se metió o me vapuleó. Todo lo contrario. Ella lo hizo súper feliz a Javier en su momento. Nunca tuve un problema con ella, que es todo lo contrario a esta señora, a Yuyo”, remarcó Rosemary.

En cuanto a las teorías que indican que la ex vedette tenía intenciones de formar un noviazgo con el mandatario antes de que concluya el vínculo con la actriz, la asesora afirmó: “-Amalia- estaba preparada para la guerra desde antes. Es verdad todo lo que Fátima dice”

En este sentido, añadió que la conductora es “recontra celosa” y la definió como “posesiva, celosa, gritona, cacatúa. Las tiene todas”.