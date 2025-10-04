La cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos 2026 comenzó, este viernes por la noche, en el Parque a la Bandera con una fiesta de luces, música y emoción. En la celebración fue presentada Capi, la mascota oficial que será la gran anfitriona de un evento histórico con 15 países y más de 4.000 atletas en competencia, en las tres sedes: Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Con entrada libre y gratuita, miles de familias, jóvenes y turistas se sumaron a un despliegue que unió música, deporte y celebración: DJ Carrion, Sofi Gazzaniga, Bhavi, Estelares y una Fiesta Bresh hicieron vibrar a los más de 35.000 asistentes en la noche rosarina, con las postales del río Paraná y el Monumento iluminado como escenario natural.

Un legado que nos trasciende

Durante la transmisión en vivo del evento, que se pudo seguir a través del canal de YouTube del Gobierno de la Provincia, el gobernador Maximiliano Pullaro remarcó que ser sede implica una gran inversión, pero que “vale la pena porque el deporte transmite principios y valores que quedarán en las próximas generaciones”. Subrayó que los recursos destinados a estadios, microestadios y obras urbanas son un hito posible gracias al ordenamiento de las cuentas provinciales, y que los Juegos dejarán un legado que trascenderá gobiernos y marcará a Santa Fe por las próximas décadas. “Hoy empieza a rodar la pelota que nos llevará a vivir uno de los momentos más grandes de la historia deportiva de la provincia”, expresó.

Por su parte, la vicegobernadora Gisela Scaglia destacó que la competencia marcará un antes y un después para la provincia, no solo por la llegada de miles de visitantes y la posibilidad de que muchos santafesinos se luzcan con medallas, sino también por el legado en infraestructura: “El deporte sana, salva y enseña valores de esfuerzo, perseverancia y trabajo en equipo. Es clave seguir abriendo oportunidades a chicos y chicas que encuentran allí un camino de vida y contagian entusiasmo a nuevas generaciones”, señaló.

Embajadores de los valores

Antes de los espectáculos, se presentaron sobre el escenario también los seis embajadores de los Juegos Suramericanos, todos referentes destacados, quienes aportaron emoción y recuerdos de su participación en competencia: Guillermo “El Mago” Coria (tenis) habló de inspiración para los más chicos y felicitó “al gobernador y a la vicegobernadora, junto a toda la gente que hace mucho esfuerzo en las tres ciudades sede”. Cecilia Carranza (vela) celebró la unión entre deporte y cultura; Rubén Rézola (canotaje) se entusiasmó con el público que vendrá; Etel Sánchez (natación sincronizada), con la idea de compartir en su ciudad “con los que me vieron crecer con mi hermana, esforzarnos y competir en los torneos internacionales”. Ayelén Stepnik evocó los 25 años de la medalla olímpica obtenida en Sídney que sumó chicas y chicos a la práctica del hockey, y el nadador Federico Grabich dijo que “los santafesinos tenemos que estar agradecidos por todo lo que nos van a traer los Juegos y lo que nos van a dejar en las tres ciudades”.

Juegos Suramericanos 2026

Los Juegos Suramericanos se realizarán del 12 al 26 de septiembre del año que viene. Los deportistas competirán en 57 disciplinas representando a Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

Para este evento, la inversión en infraestructura del Gobierno provincial asciende a 90 millones de dólares y tiene como objetivo dejar un legado urbano y deportivo de largo plazo.

Las obras proyectadas, licitadas y la mayoría de ellas ya en construcción son el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la pista de atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela. Además, en las tres ciudades se construyen las villas deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.