Tras un día de silencio, el periodista Jonatan Viale reconoció que cometió un error al permitir que se editara la entrevista que le realizó el lunes pasado a Javier Milei, en el marco del escándalo cripto, y apuntó contra el asesor presidencial Santiago Caputo a quién calificó de "grosero".

"Yo creo que mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo", afirmó en el editorial de su programa en TN donde realizó un descargo tras la filtración del video sin edición de la entrevista.

“Yo a ustedes lo que tengo para decirle es que ni en pedo los voy a defraudar. No me voy a dejar quebrar por un grupo de mala gente, de resentidos, de envidiosos, de mala leche que quieren destruir la credibilidad de alguien que intenta hacer las cosas bien y lo mejor posible, equivocándose mucho”, dijo.

En tanto, el periodista aclaró que nunca recibió dinero por hacer una nota y afirmó: “Tuve mil oportunidades y las rechacé todas”.

Respecto al reportaje al presidente y la pregunta que se viralizó en las redes sociales, Viale comentó: "Ayer en la entrevista con Milei, íbamos una hora de entrevista donde le había hecho 37 preguntas sobre el caso $Libra, le preguntamos todo. Si le pagaron, la estafa, Davis, si Davis había hablado con Karina, por Novelli, por las audiencias, por los cursos de trading de Milei, por Cardano, por si hubo coimas, por Cristina, por el juicio político, por Kicillof... Pero bueno, quedó eso. Es injusto pero son las reglas de juego".

“Al final, en la última pregunta se mete Santiago Caputo, el asesor estrella de Milei, porque Milei en un momento al final dice que iba a consultar al ministro de justicia Mariano Cuneo Libarona por su causa y Caputo se da cuenta que Milei estaba cometiendo un error complicado porque no tiene que preguntarle al ministro de Justicia como seguir porque el ministro de Justicia no es su abogado. Estaría usando un recurso público para un tema de él ante la justicia, entonces Caputo comete una grosería. Dicen 'paren paren' y se metió de la nota, le dijo algo al oído de milei que no sé qué es, yo dije ´ahh es por el quilombo judicial´, y acepté sacar esas partes. Me equivoqué y creo que sí”, confesó el periodista.

En cuanto a los motivos por los cuáles aceptó la edición de la entrevista, el comunicador dijo: "Tuve miedo de que la nota se suspenda, no sé, cosas que pueden pasar". "¿Quise proteger al presidente? No, de ninguna manera, pero quiero que al país le vaya bien, creo que es la última oportunidad de salir adelante", concluyó.