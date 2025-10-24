La cantante Lourdes Fernández, exintegrante del grupo Bandana, fue finalmente encontrada en el departamento de su pareja, Leandro Esteban García Gómez, quien fue detenido este jueves por la noche luego de intentar escapar del edificio.

El operativo se realizó un departamento de Palermo, luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 autorizara el allanamiento. La orden llegó tras horas de tensión y versiones cruzadas sobre el paradero de la artista, que se encontraba desaparecida desde el miércoles.

Fuentes policiales confirmaron que, durante el día, García Gómez había permitido el ingreso de la Policía a su vivienda, pero se negó a que revisaran todo el lugar. Recién por la noche, con la orden judicial en mano, los efectivos pudieron allanar el domicilio y encontraron a Lourdes dentro del departamento.

El hombre, que se había ocultado en otro sector del edificio, fue detenido minutos después por la Policía de la Ciudad.

Horas antes del allanamiento, Lourdes se había comunicado por videollamada con las autoridades, en una charla en la que afirmó estar bien y explicó que tenía “una gripe”. Sin embargo, los investigadores decidieron continuar con la búsqueda hasta confirmar su paradero físico.

La madre de la cantante había presentado una denuncia por averiguación de paradero, mientras que su excompañera de Bandana, Lissa Vera, pidió una restricción de acercamiento contra García Gómez, acusado en 2022 de ejercer violencia de género contra Lourdes.

“Prefiero a mi amiga enojada y viva antes que muerta y contenta”, expresó Vera, quien también se presentó en la Comisaría de la Mujer para ampliar su denuncia.