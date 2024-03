Los participantes de Gran Hermano tuvieron una noche especial este lunes y recibieron una inesperada noticia: la casa se agranda. El conductor del programa Santiago del Moro, causó una revolución al anunciar la entrada de siete jugadores a la reality en un solo día.

Primero reingresaron Denisse y Sabrina, luego de hacerse del beneficio del “Golden Ticket”, y más tarde se presentaron cinco nuevos participantes.

El primero en entrar fue Mauro D’Alessio, quien se presentó como un “tincho modelo”. En su presentación dijo que le gustan “las chicas rubias” y que está soltero. “Me gusta salir a fiestas electrónicas, es más, este pantalón es el que usé ayer para salir”, contó. Es de la Ciudad de Buenos Aires, trabaja en una empresa de calzados como responsable de marketing y se definió como un tipo “muy romántico”.

Luego hizo su ingreso Darío Martínez Corti, proveniente de La Plata, casado desde hace más de treinta años, con cuatro hijos y un nieto. Trabaja hace más de veinte años en el rubro automotor. “Estar incomunicado es todo un tema y eso me parece interesantísimo”, contó en su tape de presentación.

Después fue el turno de Paloma Méndez, proveniente de la ciudad bonaerense de Martínez. “Soy bastante personaje, a veces la gente me pregunta si soy o me hago. El estudio no es lo mío, pero hice varias carreras”, contó la joven, quién también contó que realizó algunas clases de fotografía y que comenzó la carrera de acompañamiento terapéutico, la cual no terminó debido a que perdió el interés.

Damián Moya fue el cuarto nuevo participante en ingresar a la casa. Oriundo de la villa Carlos Gardel -ubicada en la ciudad bonaerense de El Palomar- en su presentación contó que tuvo varios trabajos para salir adelante y buscar una vida mejor.

Por último, hizo su presentación Florencia Regidor, proveniente de Temperley. “Voy a entrar, voy a ver cómo me siento y a partir de eso voy a ver cómo juego. Pero obvio que entro a jugar, nada de plantas”, dijo sobre cómo será su estilo en el reality.