La crisis económica llegó a la producción de Gran Hermano y la final del reality, que se emitirá el próximo domingo, tendrá varias ausencias por falta de presupuesto.

En el último episodio del programa de televisión no estarán todos los ex participantes del certamen por falta de dinero para cubrir los viáticos de los 29 expulsados de la casa más famosa del país.

“Por lo menos cuatro, que no van a estar”, afirmó Agustín Rey, periodista de Argenzuela (Radio 10), y continuó: QTengo los nombres, uno es el cordobés Hernán que es el primer eliminado, Alan, Axel y El Paisa Williams".

"No tienen plata para pagarse el hotel, Telefe no les paga el hotel y no pueden viajar desde sus provincias. Telefe les dijo que no hay presupuesto, tienen que bancárselos ellos mismos. Ellos les dicen que no tienen plata", explicó el panelista.

Además, el periodista comentó: “El último mes, en el contrato, decía que ellos debían estar presentes en todos los debates salvo por algún motivo puntual. Eso se lo bancaron todo ellos y ellos no generan plata porque, al estar atados con Telefe, no les da trabajo y no tienen como solventarlo. Los chicos dicen 'se nos terminaron los canjes''”.