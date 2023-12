Dos días después del inicio del certamen, Gran Hermano 2023 sumó este lunes dos nuevos participantes a la casa más famosa de la ciudad.

Los nuevos “hermanitos” fueron presentados por el conductor del reality, Santiago del Moro, este martes en El debate de Gran Hermano 2023. Unos minutos después, Sabrina Cortéz y Bautista Mascia entraron a la casa y fueron recibidos, con diferentes saludos, por los participantes del programa.

Además, Sabrina se convirtió en la primera líder de la casa a menos de una hora entrar y se conoció que Juliana hizo la primera nominación espontánea de GranHermano 2023.

Sabrina Cortéz

La joven que entra un día después del estreno del reality es mendocina y vive en Buenos Aires hace 15 años. Se dedica a la contaduría aunque quiere dejar esa tarea para dedicarse 100% al modelaje y a las redes sociales.

“Mi mamá y mi papá son militares así que yo también quise serlo en un momento, todo ese ambiente me encanta”, reveló Sabrina.

La jugadora advierte que no se dejen llevar por las apariencias porque ella no es delicada, y lanzó información picante sobre su estado sentimental que puede repercutir en la casa: “Estoy en pareja hace 7 años con intermitencias. Mi novio está chocho y me deja ser, no es celoso. Si es por estrategia y es necesario, estaría con alguien”.

Bautista Mascia

“No me considero un Tincho para nada, y aunque considero que tengo cositas de Tincho, soy un Tincho evolucionado”, declaró en su presentación el rugbier y carnicero de Montevideo, Uruguay.

“Soy una persona muy inquieta. Me dediqué mucho tiempo a la música y ahora tengo una carnicería. Hice mucho atletismo y lo último que hice fue jugar un Mundial de rugby en África”, enumeró Bautista sobre el extenso recorrido de su vida.

“No soy problemático pero tengo muchos amigos que hice del rugby con los que arranqué agarrándome a las trompadas dentro de una cancha. Me sale mal falsear las cosas”, desctribió el nuevo jugador de Gran Hermano.

Bautista cerró su presentación con un dulce deseo: “Quiero que mi vieja vea el programa y diga ‘estoy orgulloso de mi hijo’”.