Marcos, el primer finalista de Gran Hermano, se reencontró con su papá, José, con quien se dio un abrazo de cuatro minutos seguidos y llanto desconsolado, y recibió dos videos muy especiales con saludos de parte de su mamá y de su hermano.

El encuentro entre padre e hijo constó de un abrazo interminable y repleto de lágrimas, y una vez que ambos se recompusieron, agradecieron por la oportunidad que les brindaron. “Marcos es un ejemplo lo que está haciendo. Es educado y respetuoso con los valores que tiene”, aseguró el papá del primer finalista de Gran Hermano.

El Primo se quebró aún más al ver un video con el saludo de Josecito, su hermano que vive en el extranjero, y luego pronunció unas palabras en homenaje a él.

“Podría decir mil cosas. Mi papá por ahí dice que soy un ejemplo y que hago las cosas como tienen que ser. Pero mi ejemplo es mi hermano: siento tanto orgullo por él. En comparación, siento que él es mi principal ejemplo de vida y que pasó por momentos difíciles con la cabeza en alto. Es la persona que más admiro" aseguró Marcos.

“Mi mamá, mi papá, mi hermana y mi hermano son el mejor premio de mi vida. Me siento afortunado con Dios y con la familia que me tocó. Las cosas van y vienen, y pueden llegar en cualquier momento, pero lo más importante son ellos. Siempre me dieron el ejemplo y el amor que hace falta”, sentenció el primo. (Telefé)