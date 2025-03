La humorista Gladys Florimonte se vio envuelta en un fuerte altercado con una agente de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un episodio que requirió la intervención de la Policía. En imágenes difundidas por LAM, se observa a la actriz discutiendo acaloradamente con un oficial, cuestionando la actuación de la agente que la había detenido.

El conflicto se habría originado cuando la agente le informó que no contaba con la documentación necesaria para circular libremente.

“No voy a continuar nada. Yo te voy a decir las cosas, vos me tenés que explicar a mí”, se escucha decir a Florimonte en el video. La discusión escaló rápidamente y, visiblemente molesta, la actriz lanzó: “Llamalo, maleducada de mier… Llamalo. ¿Quién te creés que sos? Estamos todos locos, que venga el policía”.

Más tarde, ya en presencia de un oficial, Florimonte continuó con su reclamo: “La señorita, o no sé, me pide toda la documentación y la tengo. Le estoy preguntando algo y no me contesta. No me contestó la maleducada esta. Yo vivo acá, tengo permiso para estar estacionando”, insistió a los gritos.

La explicación

Tras la viralización del video, la actriz se comunicó con Ángel de Brito para dar su versión de los hechos. Según explicó, el problema se originó porque su licencia de conducir era de Córdoba, lo que le exigía contar con un documento emitido en esa provincia.

“El conflicto que se dio es que ella tenía la licencia de conducir de Córdoba y entonces tiene que tener un documento emitido en Córdoba”, aclaró Florimonte.