Tras ganar un Grammy en 2021 por su álbum La conquista del espacio, Fito Páez era candidato a ganar su segunda estatuilla este 2024. El argentino fue nominado en esta temporada de los premios más importantes de la música en la categoría mejor álbum alternativo o rock latino por EADDA9223, disco de reversiones de El amor después del amor.

Sin embargo, no tuvo suerte. En la categoría se declaró un empate y se hicieron con el premio el colombiano Juanes y la mexicana Natalia Lafourcade, por sus discos Vida cotidiana y De todas las flores respectivamente.

Taylor Swift agranda su inmensa figura como la mayor estrella musical del momento con un par de premios cosechados. Entre estos está uno de los más importantes de la noche, Álbum del año, por Midnights. Es el cuarto que logra en la categoría en su trayectoria, superando a Frank Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder.

El fenómeno 'Barbie' también llegó a los Grammy de la mano de Billie Eilish con 'What Was I Made For?', que conforma la banda sonora de este filme, galardonada como la canción del año, además de mejor canción escrita para medios visuales.

En clave hispana, la colombiana Karol G ('Mañana Será Bonito') y el mexicano Peso Pluma ('Génesis') consiguieron embolsarse el primer grammy anglosajón de sus carreras, concretamente en los apartados de mejor álbum de música urbana y en el de mejor álbum de música mexicana, respectivamente.