La imitadora Fátima Florez protagonizó un verdadero escándalo durante un contrlo de la Policía Caminera de Córdoba, a metros de la autopista que une la capital provincial con Villa Carlos Paz.

Según informó un parte policial, la ex pareja del presidente Javier Milei viajaba como acompañante de un conductor identificado como Fernando Gabriel Vázquez (46) que dio positivo de alcoholemia (0,76 gramos de alcohol en sangre) y cuyo carné de conducir se encontraba vencido.

Ante esta situación, cabe recordar que en Córdoba por la Ley de Tránsito rige la “alcoholemia cero”, los agentes solicitaron que los ocupantes del vehículo se bajen del mismo, ya que sería remitido al corralón. En ese instante, estalló el escándalo.

"Estaba a los gritos y se tiró al asfalto”, señalaron diferentes fuentes al diario La Voz. Según los uniformados, la actriz “se arrojó a la carpeta asfáltica, aduciendo a los gritos, maltratos y descompostura”. Luego se hizo presente un hombre que retiró el vehículo en el que iba la actriz, un Peugeot 206.

Por su parte, Fátima dio su versión de los hechos, este miércoles por la tarde, en el programa de televisión A la Tarde (América).

"Creo que se armó un revuelo de algo que no fue. Como saben que estoy trabajando mucho y a veces se me olvida comer porque estoy a full. Me fui hasta Córdoba a buscar un instrumento y cuando volvíamos, nos paró la policía. Yo venía de acompañante y a la persona que conducía le dio 0,75, que obviamente no está permitido”, indicó.

En cuanto al estado del conductor, aseguró: “Yo desconocía que él había tomado. Imagínate no me voy a subir a un auto si la persona no está en condiciones, no voy a poner en riesgo mi vida. Nos paran, le sale este tema y de ahí estuvimos como dos o tres horas. Hacía frío, estaba muy cansada, sin comer y de pronto me bajó la presión".

Por otro lado, negó un maltrato hacia los policías y haberse tirado al costado de la ruta. "Los policías estaban haciendo su trabajo y yo respeto eso, somos todos laburantes y cada uno en lo suyo", sostuvo.

Y aclaró: "Llamaron a la ambulancia porque me vieron pálida. Se habrán asustado, me desvanecí porque me bajó mucho la presión. Las piernas se me aflojaron y estaban los autos pasando por al lado. No daba más”.