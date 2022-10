El primer show de los diez conciertos que la banda británica Coldplay tiene programados en River Plate arrancará este martes. Hace semanas que hay público acampando en la zona del estadio, además de que los tickets se agotaron en tiempo récord. Serán en total unas 600 mil personas las que podrán verlo en vivo.

Según está previsto en el cronograma de horarios, las puertas abrirán a las 17, mientras que los shows están anunciados a partir de las 19. Entre las bandas teloneras, Zoe Gotusso se presenta a las 19.15, H.E.R. a las 20 y Coldplay comenzará a tocar a las 21.15 horas.

Como novedad, Chris Martin anunció que uno de los integrantes de BTS estará tocando con ellos el 28 de octubre para cantar en vivo “My Universe”, el hit de Music Of The Spheres que el grupo británico hizo junto a la banda fenómeno de Corea del Sur. Ese concierto será transmitido en vivo para el mundo entero. Jin será el primer integrante de la banda de K-Pop que visitará el país.

Coldplay batirá el récord de shows en River que tenía Roger Waters, con nueve espectáculos. Los conciertos serán el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5 , 6, 7 y 8 de noviembre.

En 2019, Coldplay anunció que no volvería a realizar giras para no agravar el calentamiento global, sin embargo, el grupo decidió poner en marcha este ambicioso tour que estará signado por iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental. Music Of The Spheres World Tour es la gira más revolucionaria de toda su trayectoria. Los principales ejes del tour sustentable son disminuir el consumo, reciclar ampliamente, reducir nuestras emisiones de CO2 en un 50% en comparación con la gira más reciente de la banda (2016-2017); apoyar las nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono; y hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente, financiando una serie de proyectos basados en la naturaleza y la tecnología, y reduciendo significativamente más CO2 del que produce el recorrido.