Skay Beilinson estaba cantando Todo un Palo en el Estadio Centenario de Quilmes el sábado a la noche y de repente lanzó “Un saludo a mi querido hermano Indio”. Una fan grabó el momento, lo subió hace unas horas a twitter y enseguida se viralizó: pasan los años pero el deseo de que se vuelvan a juntar sigue más vivo que nunca.

Hace 22 años que Skay e Indio salieron de Los Redonditos y tomaron caminos solistas. En todo este tiempo circularon varias versiones de por qué se separaron: conflictos de dinero y repartija de ganancias, filtraciones de videos de ensayos y problemas de Solari con La Negra Poli, mujer de Skay y Manager de PR, son los rumores más fuertes.

Ninguno de ellos confirmó estas versiones; aunque estuvieron separados, el respeto por el otro siguió allí. Cada uno formó su banda, sacaron temas propios, pero los que supieron hacer juntos entre 1976 y 2001 nunca los dejaron de cantar y el público que los siguió siempre coreó “sólo te pido que se vuelvan a juntar”.

Aún no hay nada de eso. Los años pasan y no llegan solos: Indio está con algunos problemas de salud y hace algunas semanas confirmó que no volverá a los escenarios. Skay sigue mandándole rock con bastante frecuencia: estuvo el sábado en el Estadio de Quilmes, formó parte del Cosquín Rock y en diciembre hizo un Movistar Arena.

En abril de 2017, Vorterix publicó una entrevista de Mario Pergolini con Indio Solari. Entre varios temas que tuvo la charla, salió inevitablemente el de Skay. Allí, el músico destacó que la performance del guitarrista en “Todo un palo” es una de sus preferidas.

Seis años después, a través de la misma canción, que afirma que “el futuro ya llegó” y que todo es un palo, Skay le mandó un saludo a su querido hermano Indio… ¿Cómo no sentirnos así?...