El ex arquero de Vélez y de la Selección de Paraguay José Luis Félix Chilavert, volvió a esgrimir comentarios misóginos y machista contra una mujer y esta vez la víctima fue Lali Espósito.

"Lali Depósito tú no has ganado nada, las kukas serán siempre fracasadas y mediocres", manifestó el ex futbolista, a través de su cuenta X, tras el triunfo de la paraguaya Aye Alfonso en el reality The Factor X España, donde la argentina fue jurado. Felicidades Ayelén, diosa y guerrera guaraní. Orgullo de Py", agregó.

Si bien en la final del concurso Lali le dedicó unas elogiosas palabras a la cantante guaraní, muchos de los seguidores de Aye no se olvidaron de los picantes cruces entre las sudamericanas.

Aunque el ex arquero se jacta de sus logros futbolísticos, en sus últimos años sólo cosechó derrotas, la más reciente sucedió el año pasado, cuando su candidatura a presidente obtuvo apenas el 0.7 de los votos.