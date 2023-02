“El Indio ya cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo. El Míster tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”. De esa forma, Carlos El Indio Solari dejó entrever una decisión que nadie quiso que llegue: el excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota se baja de los escenarios. El anuncio fue en diálogo con el periodista español Vicente Mariskal Romer.

“En este momento está entreabierta la puerta, porque mi enfermedad -más allá de lo que yo te quiera contar porque no quiero transformar en una cosa crítica-, no me está permitiendo estar en mi mejor versión. Y yo me parece que ya no tengo más ganas de asomar por este mal que me tiene... No quiero ser un artista que esté peleando ahí en el escenario”, dijo el mítico artista argentino. Y sumó: “Desgraciadamente para mí, para mi gusto, el Parkinson va progresando. Pero bueno, es lo que hay y hay que presentarle batalla”.

El mensaje estuvo vacío de angustia y tristeza. “Hacía rato que ya sabía que cuando me llegara el asunto de viejo, de jovato, de artista jovato, no quería que estuviera ahí arriba el Indio. Ya lo tengo preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario”, dijo en ese sentido.

El Indio aseguró que dejar los shows en vivos no va a implicar más que eso. En ese sentido, aseguró que seguirá trabajando en el estudio y escribiendo canciones con sus dos proyectos alternativos, El Míster y los Marsupiales Extintos y El Cantante Tímido.

“De vez en cuando, cuando los veo a los chicos tocar, me agarra una cosita, pero no es un drama. Estoy tranquilo y haciendo lo que más me gusta. No me gustaría que en algún momento me impidiera hacer canciones, porque a mí lo que más me gusta es hacer 10 canciones nuevas para que las cante la gente. Y eso sí que no me gustaría tener que dejarlo. Pero para el directo están los chicos, que lo hacen muy bien, son una banda que suena de puta madre. Yo los quiero tanto que disfruto con ellos”, dijo también sobre la labor de Los Fundamentalistas.