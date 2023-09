Los MTV Video Music Awards tuvieron su broche de oro con una performance exclusiva de la cantante colombiana, Shakira, quién repasó los grandes hits de su carrera con un show realmente impresionante y al palo.

Comenzó su show rodeada de luces doradas al ritmo de su éxito publicado en 2009, "She Wolf". Más tarde, llegaron dos de sus hits urbanos más escuchados en los últimos meses, "Te felicito" y "TQG". El público enloquecía con los bailes de Shakira y más aún cuando llegaron clásicos: "Objection (Tango)", "Whenever, Wherever" y "Hips Don't Lie". Cerró con la explosiva canción que grabó con BZRP Music Sessions #53 Pa' tipos como tú-uh-uh-uh-uh…

La cantante colombiana hizo historia al ser la primera sudamericana en recibir el premio Video Vanguard, celebrando así su legado en la historia de la escena musical.

"Esto es increíble", dijo, agradeciendo a la cadena televisiva por el apoyo. "Gracias MTV por ser una parte importante de mi carrera... yo tenía tan solo 18 años. Hoy quiero agradecer a las personas que han jugado un papel clave en mi historia visual".