La actriz Florencia Peña y la panelista Fernanda Iglesias protagonizaron una dura discusión en vivo durante la emisión del programa de televisión "Puro Show".

Tras responder varias preguntas desde un móvil en Mar del Plata, la vedette estalló de ira cuando le volvieron a consultar sobre su visita a la Quinta de Olivos durante la pandemia y la posibilidad de que haya tenido un romance con el expresidente Alberto Fernández.

"Hablaron que yo estaba en videos que no estaba. Cuando fui a la Quinta de Olivos, también fueron Adrián Suar y más hombres. Pasados tres años, me intentaron hacer una foto falsa en la Casa Rosada, como si tuviera unos videos conmigo. En mi caso, todo es mentira, si algo hubiera sido verdad, sería otro el caso. Tiene que ver con lo que represento. Lo que han hecho contra mí, no lo han hecho contra nadie. Están esperando para matarme porque me va muy bien", comenzó diciendo Flor Peña.

Luego, debido a la respuesta de la actriz, la periodista acotó que los videos de Tamara Pettinato la ensucian porque es mujer. Sin embargo, debido a este comentario, Flor Peña no se guardó nada y enojada soltó: "Es tremendo lo que estás diciendo. ¿querés decir que porque soy mujer me lo fui a fifar? Y el hombre que fue, fue a tener una charla. Es un pensamiento retrógrado".

"¿Vos estás pensando lo que estás diciendo? Me parece una burrada lo que estás diciendo. No, pará, no naturalicemos esto porque no. Que a esta altura de mi vida, siendo la actriz que soy, me están diciendo que está bien que sospechen de mí que podría estar en un video con Alberto porque soy mina, está pésimo", se indignó.

En ese sentido, y en medio de su enojo, continuó: "La gente no lo piensa, son los trolls, estoy haciendo un espectáculo que va primero, me la re banco porque está bueno aclararlo. El macho alfa que va a una reunión y no es criticado, ¿pero la mina que se la banca sí? Te hubiera encantado que estuviera en algún video así podías matarme 24/7, pero no estoy, no estuve y no estaré".