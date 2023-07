El DJ y productor argentino José Bonetto lanza su nuevo single en Spannung Récords

El productor y DJ argentino Jose Bonetto presenta su nuevo single desde Berlín al mundo. Este trabajo demuestra la solvencia y evolución musical en la que viene profesionalizándose. “Magnetic Fields” es un track conceptual que refleja la constante expansión que atraviesa el artista a partir de la decisión de emigrar a Berlín a profundizar su experiencia tanto de vida como musical y sale al ruedo en el sello de la DJ Alemana Lilly Palmer, Spannung Records.

Jose Bonetto mencionó que este nuevo trabajo lo acercará a nuevos escenarios en estos meses de verano donde podrá desplegar su sonido de Techno intenso. Magnetic Fields se produjo íntegramente en su estudio de Berlín, Alemania, el que comparte con su colega y amigo A.D.H.S. .

El joven DJ argentino que viene en ascenso explica sobre su vínculo con la música electrónica: “Todo lo que hago tiene un por qué, lo que se materializa en el afuera con mi arte es el resultado de un trabajo y búsqueda personal desde adentro, desde el abstracto. Mi deseo no es imponer mi manera de ver las cosas, es lo que siento y me gusta que quienes me escuchan tengan y sientan la libertad de resonar con aquello que les vibre para conectar desde eso”.

El track va a salir acompañado de un video clip corto que fue grabado a finales del año pasado en Berlin en los studios “The Velt”. Dirigido, producido y guionado por Sofia Iñigo & Jose Bonetto y filmado por Carla Massolini, este corto es la materialización visual del concepto tomado por Jose Bonetto. Mediante la utilización de distintos elementos simbólicos expresa la transformación que realiza el individuo en la búsqueda de la expansión de conciencia.

Tanto el track como el video van atravesados por el concepto propio y son la continuación de la historia contada en sus anteriores releases, conectado elementos de lo anterior con los elementos nuevos. Esta búsqueda audio/visual es una decisión artística como forma de expresión para transmitir su forma de ver y entender la música y la realidad que vivimos.

Quién es José Bonetto

Llegó a Berlín en 2019, luego de unos meses, rotó por Barcelona (España), Argentina y regresó a la capital alemana. “De ver siempre a los artistas y querer estar ahí (en el escenario), un día me cansé de estar abajo y decidí empezar mi camino para estar arriba”, confiesa y agrega: “Sin dudas este momento es el que yo había visualizado. Ahora que ya estoy acá el siguiente paso es el desarrollo de un show en vivo más profundo, escenarios cada vez más grandes, exponer lo que hago con mis tracks en los shows en vivo, acompañándolos con el factor visual. Quiero transmitir una experiencia completa”.

En su propio proceso creativo, asegura que trabaja mucho tanto desde lo interno como lo externo, entendiendo internamente lo que desea expresar y traduciendolo en horas de estudio. A principio de año se internaron por dos semanas con su gran amigo y productor alemán A.D.H.S. en la Patagonia Argentina para trabajar en sus nuevas obras. “Para mí las ideas bajan, fluyen en cualquier momento. Siempre tengo un dispositivo cerca para ir registrando lo que me llega a la mente. Todo el tiempo me llega inspiración, mi trabajo es tener el canal abierto permanentemente para recibirla y traducirla. Bajo la data escuchando a otros, leyendo, viendo cine o haciendo otras cosas, todo lo que vivo en mi día a día puede ser un disparador para una nueva idea”.

Para Jose Bonetto, el concepto de su música es la expresión de ver a su manera “la realidad en la que vivimos, llevada a atravesar la vida caminando siempre a una mayor expansión de conciencia”. Al respecto, comenta: “Es lo que me gusta transmitir con todo lo que hago, una realidad que dependa de vos y no tanto del afuera o de los otros”.+ INFO

En sus presentaciones como Dj ha compartido cabina con artistas como Eli Brown, Lilly Palmer, Umek, Thomas schumacher, Alex Stein, Transcode, Deborah Deluca, Spektre, Fancy Inc, Simone Liberali, Bassel Darwish, entre otros. Haciendo presentaciones en “Kit Kat” , “Rio Electronic Music”, Ritter Butzke”, “Anomalie Club”, “House of weekend”, “Waagenbau”, “Freiheits-gefül Festival”, entre otros.

Sus próximas fechas

Jose Bonetto es uno de los invitados al Line up del escenario con el que contará Symbiotikka en el Festival Hive en Alemania para mediados de julio que se llevará a cabo en “Ferropolis” a unas horas de Berlín, mientras que para agosto estará participando nada menos que del “Street Parade” formando parte del Line up del camión que organiza el sello de Lilly Palmer en Zurich.