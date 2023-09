Tras décadas después del lanzamiento del álbum “In Utero” de Nirvana, el mito sobre el plagio a Los Brujos se convirtió en realidad. El autor de un famoso libro biográfico de la banda de grunge, Michael Azerrad, confirmó que Kurt Cobain se inspiró en “Kanishka” para componer "Very Ape", uno de los temas de su disco más famoso.

“Una banda llamada Los Brujos, que abrió para Nirvana un show grande, en un estadio, en Argentina, en 1993 (sic), y que tenían un hit con la canción Kanishka. Si escuchás Kanishka y después escuchás Very Ape, creo que notarás el parecido. Pero, claro, creo que Kurt tomó una idea muy básica y luego la transformó en algo completamente distinto”, comentó Azerrad, en el podcast “Music Now”, de Rolling Stone.

También, el escritor señaló que “Milk It” le recuerda a “It's Shoved”, de los Melvins, quienes fueron una gran influencia para Cobain.

Los Brujos telonearon a Nirvana en la única visita de la banda de Kurt Cobain a Argentina, en 1992 en el estadio de Vélez. Un año después, “In Utero” salió a la luz y se llevó la mirada de un a generación.

El 24 de octubre, Azerrad lanzará su libro The Amplified Come As You Are, una versión ampliada de su clásico trabajo de 1993, Come As You Are: The Story of Nirvana.

La nueva edición duplica con creces el contenido de la versión original, presentando nueva información extraída de las entrevistas originales de Azerrad, así como correcciones y reflexiones basadas en el texto inicial.