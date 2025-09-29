El Dúo Coplanacu celebra 40 años de trayectoria y en Rosario ese festejo promete una fiesta popular única. Será el viernes 10 de octubre, en el Complejo Forest (Brown 3198), donde se asiente la histórica Peña de los Copla, a cargo de sus legendarios Julio Paz y Roberto Cantos.

Para esta ocasión, los músicos se propusieron desdibujar las fronteras de los géneros y así armaron una grilla para una noche inolvidable que cerrará a toda cumbia santafesina con Los Lirios.

Pero antes, bien vale conocer la talla de los artistas que esa noche subirán al escenario.

Néstor Garnica, violinista santiagueño reconocido como uno de los máximos referentes del folklore actual, dueño de un estilo vibrante que lo convirtió en una figura infaltable en los principales escenarios folclóricos del país.

Diego Arolfo, cantante y compositor santafesino, integrante del cuarteto de Chango Spasiuk, que presentará su proyecto chamamecero “Volver en guitarra”.

Lorena Bogado, cantora y gestora cultural rosarina, referente indiscutida de la ciudad, impulsora de proyectos colectivos y reconocida luchadora por los derechos de los músicos y la igualdad de género en la música argentina.

Ñaupa Cunan, dúo de estilo santiagueño formado por Lisandro Ruiz y Nahuel Ruiz, que propone un repertorio que une lo ancestral y lo actual en chacareras, gatos, escondidos y zambas.

Dúo RYA (Ramiro Cabral y Axel Sanagua), jóvenes talentos que representan la nueva generación del folklore rosarino, con frescura y proyección, sumando nuevas voces a la tradición musical.

Las entradas ya están disponibles en www.elaserradero.com.ar, para ser parte de este homenaje a las cuatro décadas en las que Coplanacu construyó un legado que trascendió la música y forjó una marca de identidad cultural con su peña, un faro de resistencia artística y un fogón que sigue encendido.

Con la producción de “Camalotus”, “El Aserradero” y el programa de radio “La Canción Quiere”, la Peña de los Copla llega a Rosario para celebrar el arte como forma de encuentro. Será una noche en la que convivirán chacareras, zambas, chamamé, cumbia y nuevas expresiones artísticas en un gran homenaje a la cultura popular argentina.

“Mientras haya una copla, un bombo, una guitarra y una ronda de gente dispuesta a escuchar, la Peña seguirá siendo faro, fogón y fiesta”, aseguran los Copla.