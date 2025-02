El artista rosarino Daniel García presentará en el Centro Cultural Contraviento tres obras que quedarán expuestas en el espacio cultural. Se trata de Luces y Sombras en el marco de la temática Lo Negro.

El artista interpreta la idea de partir del negro, pensar en negro, habitarlo. El negro de García sorprende por su profundidad. Con una instalación el artista nos propone una noche con estrellas hijas del azar, destellos, irrupciones, en definitiva, actos fallidos de la inmensidad del negro.

“Las influencias que me llevaron a ellas son múltiples. Pero, seguramente, no habría encarado estas pinturas si las noches estrelladas en la cubierta del crucero Paraguay, durante la travesía Paraná Ra’anga en el año 2010, no hubiesen actualizado las noches de mi infancia. Noches pasadas en la terraza de mi casa junto a mi abuelo y mi hermano, intentando dificultosamente adivinar las constelaciones que mi miopía incipiente convertía en una bruma difusa”, adelanta García.

La inauguración de la muestra será el viernes 28 de febrero a las 19.30 horas en el espacio cultural ubicado en Rodríguez 721. La entrada es libre y gratuita, y se podrá disfrutar de Contraviento Bar, que acaba de renovar su carta y su mobiliario exterior.

Más sobre el artista

Daniel García nació en 1958 en Rosario, donde vive y trabaja. Expone desde 1981. Ha participado en numerosas muestras colectivas como la 47º Bienal de Venecia, en 1997, VI Bienal de La Habana (Cuba, 1997), 1º y 2ª Bienal del Mercosur (Porto Alegre, Brasil, 1997 y 1999) y “De Ponta-Cabeça”, I Bienal de Fortaleza (Brasil. 2002).

Entre sus últimas muestras individuales se encuentran: Damas de Shanghái, Fundación Osde, Rosario (2018) y Galería Gachi Prieto, Buenos Aires (2019); Pequeñas pinturas de Flores, Galería Mar Dulce, Buenos Aires (2019); Identidades, Galería EstudioG, Rosario (2020); Figuras, Galería EstudioG, Rosario (2020); Encuentros, Museo municipal de Arte Decorativo Firma y Odilo Estevez (2021); Trance y otras pinturas, Museo Castagnino, Rosario (2022); Confluencias (junto a Noëlle Lieber y Natalia Pérez), Alianza Francesa, Rosario (2023) y Sirenas, Galería La Toma, Rosario (junto a Yamila Glardón) y Galería Gachi Prieto, Buenos Aires (2023).