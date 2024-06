A fuerza de gritos, peleas, personalidad y estrategias, Juliana Scaglione, conocida como Furia, se convirtió en la participante más destacada de esta edición del reality show, pero quedó fuera de carrera a solo 20 días de que finalice. La casa vivió la eliminación como si hubiera sido la final de Gran Hermano: Furia vs Martín.

Y pasó: Juliana fue eliminada. Con el 62.4 por ciento de los votos, dejó la casa este martes. Martín sigue en juego, junto a Bautista, Nicolás, Darío y Emma.

Los primeros minutos de los participantes luego del anuncio del resultado quedaron divididos entre las despedidas y los reclamos. A los más cercanos, Emma y Darío, Furia les recomendó que "no se separen" . La jugadora apuesta a que ambos puedan enfrentar a los Bro.

Antes de irse, se enfrentó a sus principales rivales. "Ustedes no me saluden, asquerosos , me trataron 'como una reina' hasta el último momento pero son la misma mierda que siempre ", lanzó ella, ante la frialdad de Martín, Bauti y Nico, que eligieron no contestarle. " Gracias por ser unos falsos, fallutos ", siguió.