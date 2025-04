Viviana Canosa volvió a apuntar contra Lizy Tagliani y aseguró que este miércoles se presentará en Comodoro Py para radicar una denuncia formal contra la conductora y otras figuras del espectáculo, a quienes vincula con una presunta red de trata de personas.

“Para que vean que no me ando con chiquitas”, lanzó al aire de Viviana en vivo (eltrece), y luego ratificó sus dichos en diálogo con Telenoche.

Durante un extenso editorial, Canosa revivió su enemistad con Tagliani y la vinculó a fiestas del ambiente artístico en las que, según sus dichos, habría habido presencia de menores de edad.

Incluso sugirió que la humorista podría estar relacionada con la causa judicial que involucra a Marcelo Corazza, el ex ganador de Gran Hermano, detenido por integrar una banda acusada de reclutar menores para su explotación sexual.

“A mí hay temas que me irritan profundamente y, por supuesto, lo que más me irrita, además de la deslealtad y la ingratitud, son los temas de los menores. Yo no voy a decir nada que después no pueda sostener en la Justicia”, sentenció Canosa.

Lizy Tagliani, por su parte, habló del tema el domingo en La Peña de Morfi (Telefe) y se quebró: “Estoy triste. Si algo fuera verdad, les doy mi palabra de honor, que yo misma voy a decir ‘sí, eso es así, eso pasó. Acá estoy. Acá está frente a ustedes una amiga de verdad. Yo no miento. Y no voy a mentir nunca”, subrayó.