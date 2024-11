En la previa del retorno de Los Piojos, el próximo 14 de diciembre en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, Andrés Ciro, el líder de la banda, le tiró un palito a Miguel Ángel “Micky” Rodríguez, el bajista fundador que decidió no participar de este regreso.

En medio de la interna de la banda originaria, el ex Ciro y los Persas brindó una entrevista a José Palazzo para Cosquín Rock Radio y dejó fuertes declaraciones.

Según se explica en la descripción del video publicado en YouTube, la charla se dio “apenas unos días antes de que se anunciara el regreso de Los Piojos”.

Luego de recordar cómo se fue armando Ciro y los Persas, con ayuda del guitarrista Juan Gigena Ábalos, el cantante afirmó: “Finalmente, de la banda que él me armó, solo quedó el bajista, Broder Bastos. Muy buen bajista. Una vez lo traje a Alfredo Toth (bajista de G.I.T., pero también productor de algunos de los discos piojosos junto a Pablo Guyot) para que me dé su opinión. Porque el bajista... Uno percibe, intuye, pero los únicos que escuchan a los bajistas realmente son los bajistas. Porque después es un quilombo descubrir qué carajo toca el bajista. Según el nivel de cómo toca, en volumen y claridad... Si no es un quilombo darte cuenta. Yo siempre jodo a los bajistas: es más importante el iluminador que el bajista. Si se corta la luz, se da cuenta todo el mundo. En cambio el bajo se puede cortar y cuando entre de nuevo, ‘tum tum’... ‘Ahí está, faltaba algo’, dice la gente. Pero nadie se dio cuenta de que se cortó el bajo”, dijo Ciro entre risas.

“Te va a agarrar el sindicato de bajistas”, le dijo Palazzo. Lejos de achicarse, le siguió la broma a Ciro: “Nadie devolvió una entrada porque faltaba el bajista”, dijo entre más risas. “Exacto. Faltaba algo pero no sabía, no me había dado cuenta”, agregó Martínez.