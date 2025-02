Debido a la previsión de tormentas para esta noche, la actividad musical "Noches del Lunario", originalmente programada para llevarse a cabo al aire libre en el Cultural Fontanarrosa, se trasladará a un nuevo espacio cubierto: el BioCeres Arena, ubicado en Cafferata 729. El evento se celebrará este jueves 27 de febrero, a partir de las 19 horas.

La entrada es gratuita, con acceso por orden de llegada hasta completar la capacidad del lugar.

La programación del evento se mantiene sin cambios y contará con la participación de Emmanuel Horvilleur, el reconocido músico ex integrante de Illya Kuryaki and the Valderramas, quien desde 2002 ha forjado una exitosa carrera en solitario, con siete álbumes y tres EPs que han sido aclamados por la crítica. A lo largo de su trayectoria, ha recibido varios Premios Gardel y tres Grammy Latinos.

También se presentará Santi Muk, un talentoso productor y cantautor de Santiago del Estero, que se ha destacado en la escena nacional con su propuesta musical que fusiona el R&B, el pop y otros géneros.

Por último, la velada contará con la participación de Mutu, una de las voces más representativas del género urbano en Rosario. Con letras sinceras y directas, que abordan temas como la vida en la calle y las luchas diarias, Mutu ha sido telonera de artistas como Nicki Nicole y Trueno, y ha estado presente en importantes festivales como Bandera y Psicotropía.

Aunque "Noches del Lunario" cambia de ubicación, su espíritu sigue intacto, ofreciendo una noche llena de música y grandes artistas para disfrutar. ¡No te lo podés perder!