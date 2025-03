Arturo Puig fue uno de los invitados a La Noche de Mirtha y, entre lágrimas, recordó a Selva Alemán, su esposa y compañera de vida, quien falleció el 3 de septiembre de 2024.

"Estoy tirando, día a día", confesó el actor, visiblemente conmovido. Explicó que le cuesta hablar de su esposa y que aún no logra asimilar su ausencia. "La extraño mucho. Me cuesta pensar que no la voy a ver más", expresó.

Sin embargo, uno de los momentos más impactantes de la entrevista llegó cuando Puig reveló su mayor arrepentimiento sobre el desenlace de Alemán.

El actor relató que su esposa comenzó con un dolor de estómago que, en un principio, no pareció grave. "Llamé al médico, la revisaron y dijeron que estaba todo bien. Quedó como que se había recuperado", recordó.

Sin embargo, poco después, Alemán volvió a sentirse mal. "Me dijo ‘estoy mal, estoy mal’. Llamé a la ambulancia y cuando llegaron, el médico me dijo que era un infarto", contó Puig.

Fue en ese momento cuando, en medio de la desesperación, no pensó en una decisión que, según él, pudo haber cambiado todo. "No me di cuenta de decir que la lleven al ICBA (Instituto Cardiovascular de Buenos Aires), que está ahí nomás", lamentó.

El actor reconoció que aún le cuesta procesar lo ocurrido y que sigue afectado por la pérdida de su esposa, con quien compartió más de 40 años de amor y compañerismo.