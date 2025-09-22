La muerte siempre fue más que un hecho biológico: es relato, rito, política y memoria. Desde tiempos remotos, las culturas han creado imágenes y ficciones para acercarse a lo que no se puede comprender del todo. Con esa premisa, regresa este octubre el taller “La muerte y sus textos”, una propuesta que cruza literatura, cine y música para pensar la “Gran Ficción” de todos los tiempos.

La segunda edición del taller, que el año pasado completó cupos en pocos días, tendrá lugar en octubre, mes en el que se multiplican las celebraciones y preparativos vinculados al Día de Muertos. La propuesta incluye cuatro encuentros en los que se trabajará con cuentos, novelas, películas, canciones y materiales visuales.

El temario invita a recorrer preguntas amplias: ¿cómo representó el Estado moderno a la muerte? ¿qué ficciones desplegaron el cine y la literatura? ¿qué rituales amerindios le rinden homenaje? ¿quiénes le cantan y cómo la visten las culturas? Cada eje será acompañado de lecturas y materiales audiovisuales para abrir un espacio de diálogo colectivo.

“La idea es generar un cruce entre la experiencia personal y la mirada cultural. No se trata de buscar respuestas únicas, sino de compartir perspectivas y abrir nuevas preguntas”, explica la coordinadora Cecilia Macarena Pelliza. La modalidad de taller favorece la conversación, el intercambio y la construcción de sentidos compartidos.

Los encuentros se realizarán en la Casona (San Lorenzo 2157) los martes de octubre a las 19 horas. Cada semana, además, se enviará a los participantes un dossier digital con textos, películas y entrevistas, pensado para acompañar el debate.

La inscripción ya está abierta y los cupos son limitados. Quienes deseen participar pueden comunicarse por correo a ceciliapelliza@gmail.com o enviar un mensaje privado a las redes sociales de la coordinadora o al espacio cultural Casona.

Sobre la coordinadora: Cecilia Macarena Pelliza es Licenciada en Comunicación Social y Profesora especialista en Educación y TIC. Docente en la Universidad Nacional de Rosario, es periodista cultural en Rosarioplus.com, con una trayectoria enfocada en el análisis de cine. Coordina talleres de lectura y cine que exploran cruces entre arte, sociedad y memoria.