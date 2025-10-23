El libro infantil "Pipa tenía miedos", escrito por la psicóloga María Victoria Tomasini y su hija de siete años, se presentará en el Espacio de Infancias de la Feria Internacional del Libro de Rosario, este viernes 24 de octubre a las 20.

"Pipa nace de la posibilidad de encontrar herramientas que nos ayuden a suavizar los miedos, a ponerlos en palabras, a quitarles peso, y a compartir en familia", señaló la autora, y agregó: "Generalmente vemos al miedo como una emoción negativa, y no la mostramos por temor a quedar como débiles o mostrarnos vulnerables. Pero grandes y chicos, todos tenemos miedos. A veces reales, otras imaginarios; a veces nos salvan del peligro y otras nos paralizan".

En cuanto al surgimiento de la obra, la psicóloga comentó que el libro se gestó en la construcción de herramientas para ayudar a su propia hija a atravesar los miedos, que empezaron a aparecer a sus 3 años, ya que no encontraba cuentos que hablen directamente sobre los miedos. "A esa edad los niños y niñas comienzan a adquirir consciencia de los peligros y a temer a diferentes cosas, sumado a estar saliendo del periodo más complejo de la pandemia", señaló.

En un principio, el proyecto tomó un formato más casero para compartir entre familiares y amigos, luego pasó a ser parte de un taller para acompañar miedos, y debido a la buena recepción que tuvo, en noviembre de 2024, se convirtió en libro.

"La editorial Tres Horas nos propuso que la ilustración que acompaña al texto se dibuje en conjunto con Ana, mi hija, y eso me encantó. Que una niña pueda ser parte de la creación de un cuento es algo que acercó a otros niños y niñas", concluyó.

Sobre la autora

María Victoria Tomasini se recibió de psicóloga en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y se especializó en el área perinatal y en arteterapia. Brinda diferentes cursos y talleres para grupalidades específicas y también acompaña a mujeres en momentos importantes de sus vidas.