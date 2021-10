Las andanzas de Silvana Aguirre, heroína policial creada hace años por la escritora rosarina Melina Torres, y recientemente estrenada en la novela Pobres Corazones, vuelve a resolver casos en una ciudad muy parecida a Rosario. Esta vez en el seductor formato podcast y con actuaciones de la talla de Alejandra Flechner y Lautaro Delgado, como parte de una serie de cuentos policiales.

‘Nadie es inocente’ es el nombre de esta serie ficcional sonora, realizada por la productora Los Andes Cine, y que cuenta con elementos propios de un audiovisual con un guion atrapante. Allí se desplegarán las historias escritas por los reconocidos Mariana Enríquez, Horacio Convertini, Kike Ferrari, Melina Torres, Samanta Schweblin, y el también periodista y escritor rosarino Osvaldo Aguirre.

Los episodios son seis, de 30 minutos cada uno, y tendrán su estreno exclusivo en la plataforma pública y gratuita Contar en tres tandas semanales, los viernes 29 de octubre y 5 y 12 de noviembre. Fueron filmados en la prestigiosa Biblioteca Nacional, tendrán cápsulas audiovisuales de entrevistas a todos sus autores y autoras, de la mano del referente del policial negro Ricardo “Patán” Ragendorfer.

El origen de este podcast se ubica en el comienzo de la pandemia, cuando la productora Laura Bruno sacaba a pasear a su mascota, aseguró ella misma a Rosarioplus.com. En el encierro total “no hacía más que sacar a la perra por el barrio. Me ponía los auriculares y mientras caminaba escuchaba podcast norteamericanos, españoles, de investigación documental y también algunos de ficción. No era algo que consumía hasta el momento y me fascinó. Me súper atrapó el formato”.

Con la curaduría conjunta de la Biblioteca Nacional, los relatos abordan el género policial tradicional y que ahora se encuentra en expansión hacia la transversalidad por lo fantástico y el terror, desde lo urbano a lo rural, los centros de poder a lo marginal; la violencia social y la doméstica.

Este medio dialogó con Melina Torres para saber algo más sobre este proyecto y su participación que se las trae, y relató cómo fue convocada: “Desde la productora me pidieron material para leer, porque estaban viendo si se podía adaptar al formato. Lo curioso es que lo hayan seleccionado porque el cuento tiene muchos personajes y supongo que esa demanda es algo que desde una producción se evalúa. Cuando me escribió Ricardo Romero que es quien adaptó el cuento al formato guion yo no lo podía creer, porque es un escritor que admiro mucho, me dio esa cosa de vergüenza y mezcla de orgullo, no sé… alguien que a vos te gusta y que trabaje sobre tu material, me hizo sentir la bailarina de flash dance”.

Qué se siente que interpreten su obra junto a autores de la talla de Enríquez, Schweblin y Aguirre, Melina aseguró que “es como cuando Berugo Carámbula decía: porque los sueños, sueños son, pero aquí se hacen realidad, atrévase a soñar. Me siento esas mujeres con permanente y hombreras saliendo por el arco iris después de ganarme el marciano chupatierra”.

Recordó que las vueltas de la vida la llevaron a que antes del inicio de la pandemia viajara a Buenos Aires a una reunión en Random House y termine en un bar una lectura de Patán Ragendorfer, Osvaldo Aguirre, Leo Oyola y Kike Ferrari. “Lo alucinante es que volví un año y pico después para grabar la entrevista con Patán. A decir verdad yo no sabía quiénes iban a estar dentro del ciclo y en el rodaje en la Biblioteca Nacional me fui enterando: ahora graba Mariana Enriquez, mañana Samanta Schweblin… a mí se me abrían los ojos, como si me estuvieran diciendo: listo, es la Champion League y vos estás ahí”.

El cuento de Melina Torres es una de las varias andanzas de la inspectora policial Silvana Aguirre y su compañero Ulises Herrera en ‘Ninfas de otro mundo’, su primer libro del 2016. Luego la continuación surgió con 'Pobres Corazones', novela de gran magnetismo que se publicó en agosto pasado, y en cuya ciudad que la vio parir y que es su escenario, tuvo buena recepción en el público lector.

Para Torres el 5 de noviembre es un día festivo, porque corresponde a la fecha de estreno de su relato, el episodio 4 que se llama ‘El alma va a venir’. A la espera del suceso, Melina lanzó contenta: “Ya mismo me estoy pidiendo mi cuarto de helado acá a la vuelta”.

La reconocida actriz Alejandra Flechner es la voz de la malhablada y defensora de vulnerables inspectora Aguirre, mientras que Lautaro Delgado interpreta a su ladero, el soñador Ulises Herrera. Completan el elenco Gonzalo Urtizberea, Guillermo Pfening, Carlos Santamaría, Agustín Vásquez y Manuel Callau.

Cuando supo los intérpretes, Torres aseguró: “Lo primero que se me viene a la cabeza es esa voz tan particular de Flechner, y cuando aceptó fue como tocar el cielo. Después recuerdo que Laura Bruno me iba diciendo por mensajes de voz cada uno de los actores, yo pegaba un grito".

Sobre la actriz principal abundó que "tiene mucho oficio, personalidad y esa voz capaz de dividir los mares". Y empatizó enseguida con la actriz porque recordó que "ella contó en una entrevista que sale a caminar o que camina en una cinta cada vez que tiene que memorizar un guion, y eso me encantó. Es algo que nos acerca: a mí cuando la cabeza me estalla, cuando estoy muy trabada, lo único que me sirve es ir a dar unas vueltas al Rosedal en el parque Independencia. Si la llego a conocer la voy a invitar a caminar”, aseguró Melina entre risas.

Ficha técnica del podcast

Idea y producción general: Laura Bruno

Los Andes Cine: Laura Bruno / Martín M. Oesterheld

Adaptación libre: Ricardo Romero

Dirección: Ana Piterbarg

Diseño sonoro y música original: Estudio Pomeranec: Adrián Rodriguez / Gustavo Pomeranec

Fotografía y cámara: Guillermo Gurí Saposnik / Pigu Gómez

Montaje: Emiliano Serra

Narrador investigador: Ricardo Patán Ragendorfer

Producción: Los Andes Cine - Contar - Contenidos Públicos S.E.