La Feria Internacional del Libro de Rosaio 2025, que se lleva a cabo en el Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080), llega a su fin este sábado con una movida agenda de actividades.

Como ocurrió durante todo el evento, en la jornada de cierre habrá presentaciones, homenajes, talleres, charlas, actividades para las infancias.

Durante los once días que duró la edición número 41, el público disfrutó de más de 280 presentaciones de libros, charlas y actividades especiales, junto a más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país.

Programación