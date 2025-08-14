El Centro Cultural Contraviento invita a visitar las muestras instaladas en la planta baja, que transitan sus últimas semanas. Bajo la temática “Lo Negro”, el artista rosarino Daniel García presenta Luces y sombras en el salón multimedia Sudestada, una instalación que combina pintura y audiovisual para explorar destellos, azar y actos fallidos en la inmensidad del negro.

Por su parte, Fernando Brizuela fusiona “Lo Negro” con reflexiones sobre cultura y narcotráfico en su serie Vuelo nocturno y los Monstruos de marihuana. La propuesta recorre miedos, oscuridad y lo desagradable, en un pequeño salón habitado por insectos y animales nocturnos que crean una atmósfera original y desafiante.

Últimas semanas para recorrer las muestras “Lo Negro” en Contraviento

En el bar de Contraviento, la artista Leandra Tabora suma Registros de una naturaleza evocativa, una serie que no busca representar la naturaleza, sino dejarse atravesar por su presencia silenciosa a través de ramas, sombras y brumas.

Las muestras pueden visitarse de martes a viernes, de 16 a 21; sábados de 10 a 13 y de 16 a 21; y domingos de 10 a 13. Los lunes permanece cerrado. La entrada es libre y gratuita.