Últimas semanas para recorrer las muestras “Lo Negro” en Contraviento

El Centro Cultural Contraviento invita a visitar las muestras instaladas en la planta baja, que transitan sus últimas semanas. Bajo la temática “Lo Negro”, el artista rosarino Daniel García presenta Luces y sombras en el salón multimedia Sudestada, una instalación que combina pintura y audiovisual para explorar destellos, azar y actos fallidos en la inmensidad del negro.

Por su parte, Fernando Brizuela fusiona “Lo Negro” con reflexiones sobre cultura y narcotráfico en su serie Vuelo nocturno y los Monstruos de marihuana. La propuesta recorre miedos, oscuridad y lo desagradable, en un pequeño salón habitado por insectos y animales nocturnos que crean una atmósfera original y desafiante.

En el bar de Contraviento, la artista Leandra Tabora suma Registros de una naturaleza evocativa, una serie que no busca representar la naturaleza, sino dejarse atravesar por su presencia silenciosa a través de ramas, sombras y brumas.

Las muestras pueden visitarse de martes a viernes, de 16 a 21; sábados de 10 a 13 y de 16 a 21; y domingos de 10 a 13. Los lunes permanece cerrado. La entrada es libre y gratuita.