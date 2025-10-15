Comienza este miércoles una nueva edición de la Feria Internacional del Libro Rosario en el Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). El espacio vuelve a abrir sus puertas para recibir al público y ofrecer una amplia programación durante once días (hasta el sábado 25 de octubre).

La feria podrá disfrutarse de domingo a miércoles de 13 a 21 , jueves y viernes de 13 a 22, y los sábados de 10 a medianoche. Como cada año, la entrada es libre y gratuita. Durante once días, el público podrá disfrutar de más de 280 presentaciones de libros, charlas y actividades especiales, junto a más de 50 stands de librerías y editoriales de todo el país.

La programación incluye la participación de reconocidas figuras como Maitena, Selva Almada, Liliana Heker, Gonzalo Heredia, Chiqui González, Hugo Alconada Mon, Chula Gálvez, Gustavo Grobocopatel, Nelson Castro, Pablo Bernasconi y Osvaldo Gross, entre otros referentes de la literatura, el periodismo y la cultura.

El acto de apertura será este miércoles a las 19, en la explanada del Cultural y las palabras de apertura estarán a cargo de Reynaldo Sietecase.

Como novedad, esta edición incorpora un sistema de reserva online para las actividades que se realicen en el Auditorio Angélica Gorodischer. Las entradas, gratuitas como todas las propuestas de la feria, pueden obtenerse en feriadellibrorosario.gob.ar con 48 horas de antelación a cada encuentro.

Como en cada edición, la feria contará con espacios especialmente dedicados a las infancias. También habrá propuestas destinadas a escuelas, con una programación educativa diseñada para que estudiantes y docentes participen de charlas, presentaciones y talleres que complementan el aprendizaje en el aula.

La agenda completa del evento puede consultarse en feriadellibrorosario.gob.ar.

Cabe destacar que la programación cuenta también con actividades complementarias en el Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958) y Plataforma Lavardén (Mendoza 1085), donde el sábado 18 se desarrollará un Encuentro Regional de Bibliotecas Populares de la Zona Sureste de la Provincia de Santa Fe. En tanto, el sábado 25 será el momento para el Encuentro de Narración Oral, con una serie de actividades enriquecedoras para el público en general.

Promociones especiales

Banco Municipal: 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y MasterCard.

Nuevo Banco de Santa Fe: 20 % de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y MasterCard.

Naranja X: Plan Z en 3 cuotas sin interés.

Estas promociones aplican a todas las compras realizadas en los más de 50 stands de librerías y editoriales presentes en la feria.