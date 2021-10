Por Romina Grosso

"Siervo" es el nombre del disco que Palo Pandolfo grabó antes de morir y se lanza este viernes en todas las plataformas digitales, y que ofrece una posibilidad de encontrar al cantautor en toda su plenitud a partir de 11 canciones que reflejan la pasión desbordada, la ternura y el dolor de un hombre que dejó una huella imborrable en la música argentina.



Figuras como Fito Páez, Santiago Motorizado, Hilda Lizarazu, Sofía Viola y Mora Navarro, participaron de este álbum electroacústico y psicodélico que de algún modo corona un largo camino transitado desde la sinceridad y el talento; siempre con la canción como punto de partida.



"Mi arma es la canción. Mi guerra pasa por saber que si yo tengo que trabajar en una fiambrería no dejaré de hacer temas. La canción es mi arma más natural con la cual pretendo y creo que puedo dar una pequeña luz al oyente", expresaba Pandolfo a Télam en septiembre del 2002, una idea que plasmó a lo largo de toda su carrera y que también está presente en "Siervo".



Se trata de un disco en el que Palo venía trabajando desde hacía varios meses, antes de su inesperada partida el 22 de julio de este año, tras desvanecerse mientras caminaba por una calle del barrio porteño de Caballito.



Sus compañeros de equipo terminaron de redondear las canciones, realizando los últimos retoques, y tomando como guía un cuaderno donde el cantor llevaba anotado todos sus deseos para este trabajo, que hoy llega como una suerte de regalo para sus seguidores y abre una puerta a quienes aún no llegaron a escucharlo.



El álbum se lanza a dos años de "El vuelo del Dragón", un trabajo descomunal que condensa 30 años de trayectoria; una suerte de autobiografía musical a la que el artista definió en su momento como "un testimonio violento y visceral" de sus canciones al frente de Don Cornelio y la Zona en los 80, Los Visitantes en los 90 y de su etapa solista desde 2001, acompañado por bandas como La Fuerza Suave, El Ritual y La Hermandad.



Nacido el 22 de noviembre de 1964 en el barrio de Flores, Roberto "Palo" Pandolfo fue uno de los primeros músicos argentinos en realizar un show pago por streaming en el contexto de la dura pandemia por coronavirus que tanto afectó al sector: el 8 de abril de 2020 se presentó desde el living de su casa y en ese momento empezó a mostrar lo que venía, un formato electroacústico y psicodélico –tocó solo con su guitarra, algunos instrumentos de percusión y una loopera-, rasgos que definen el sonido y el espíritu de "Siervo".



Para el creador de hits como "Ella vendrá", "Tazas de té chino", "El rosario en el muro", "Espirales", "Luna de fuego", "Cabeza de platino", el título del disco, "Siervo" con "s", está ligado al sentido de estar para el otro, de sumar gente para un proyecto mucho más amplio, y también venía de la idea reencarnación en el otro.



La grabación se hizo en la casa de la familia Vitale, ubicada en el barrio de San Telmo, con Juan Belvis (hijo de Liliana Vitale) como productor artístico y principal impulsor de este proyecto; y además lo acompañaron Juan Giménez Kuj en bajo (también participa en la producción artística de algunas canciones) y Lulo Vitale en batería y cello.



"No tengo casa, no tengo celos, toda mí en una flor, curo mi cara con un pañuelo, guardo el aliento del corazón", canta el exVisitantes en "Doble corazón", canción que abre la placa y en la que se lo escucha en un tono íntimo, casi susurrante, que emociona, acompañado por una guitarra que marca el pulso del tiempo.



La inconfundible voz de Fito Páez se escucha en "Párpados", una canción pop donde la magia se produce en un encuentro único entre estos dos grandes del rock argentino.



La idea de lo doble, de los dos pedazos, atraviesa todo el disco, particularmente en canciones como la mencionada "Doble corazón" y la conmovedora y bella "El alma partida", donde el músico repite "estoy llorando el alma partida, esto estoy llorando sin esperanza, llorando con fiebre y con dolor, con los ojos puestos en vos".



Los acordes de una guitarra acústica abren el luminoso "Tu amor", un tema pegadizo y potente, que cuenta con la participación de Santiago Motorizado.



La esperanza en tono combativo aparece en "Fe", donde el cantautor canta "La fe es una estrella"; mientras que lo etéreo y espiritual se escuchan en "Ovni", en el que apoyado en el sonido de un cello, Palo le canta a la Luna y a la libertad.



La dulzura también está presente, especialmente en temas como "La idea", en la que Pandolfo toca todos los instrumentos y Mora Navarro participa con su cálida voz.



"Viento", donde se cruzan los aires de chacarera y sonidos psicodélicos con la voz de Sofía Viola aportando color; la hermosa e íntima balada "Endemoniado", la sentida "Madrigal" y la mística "Humo del aire" -donde toca la armónica el padre del mismo Palo-, completan este álbum que muestra a Palo en un plano íntimo, espiritual y explosivo, y que permite conocer los sentimientos y emociones que vivió en pandemia y sublimó en canción.



"Un 22 nació y un 22 partió. 22 es "El loco" y es el día que se hace eterno en 'Siervo', su último trabajo discográfico que expresa mejor que nada el espíritu inclasificable de un auténtico explorador musical. Este 22 de octubre, en el día Nacional del Derecho a la Identidad, en homenaje a las Abuelas de Plaza de Mayo, tan amadas por Palo, se presenta este testimonio fiel y sincero del hombre de la dulzura y sensibilidad desbordante, la sonrisa limpia y la fe ciega en un mañana mejor", invita un comunicado acerca de este disco inspirador, que sale a la luz al cumplirse tres meses de su muerte.



Por otro lado, el lanzamiento del disco abre las puertas a una serie de homenajes que se realizarán con el apoyo del Gobierno nacional y el Gobierno porteño