El Concejo Municipal aprobó también la creación del “Paseo de la Lectura”, un nuevo espacio cultural en plaza Sarmiento que busca promover el intercambio de libros y el hábito de la lectura en la ciudad.

La iniciativa, impulsada por el concejal Martín Calatayud, establece que el paseo funcionará sobre la acera de calle Corrientes, entre San Luis y San Juan, donde se habilitarán puestos destinados a la venta y canje de libros usados. Los lugares serán designados por la autoridad competente y estarán regulados bajo las normativas de seguridad y urbanísticas vigentes.

Además, el proyecto contempla la creación de áreas de lectura pública con bancos diseñados en forma de libro dentro de la plaza, generando un entorno amigable para que vecinos y visitantes disfruten de la lectura al aire libre.

Los puesteros contarán con espacios adecuados y estructuras que los resguarden de las inclemencias del tiempo, lo que garantizará condiciones laborales apropiadas y la continuidad del servicio durante todo el año.

Quienes deseen instalar un puesto en el Paseo deberán tramitar una autorización municipal, que tendrá vigencia por un año y estará sujeta al cumplimiento de requisitos que aseguren la calidad y diversidad de la oferta cultural.

La ordenanza también dispone que el municipio establecerá mecanismos de supervisión, control y resolución de conflictos, además de regular los plazos y condiciones de ocupación del espacio público. Asimismo, un detalle distintivo será que cada puesto llevará el nombre de un escritor o escritora rosarina, como forma de rendir homenaje a las figuras literarias de la ciudad.

Un viejo reclamo

La aprobación significa un avance en un reclamo histórico de los vendedores de plaza Sarmiento, que desde hace décadas sostienen la feria de libros usados en condiciones precarias. De hecho, hace un tiempo, los puesteros habían presentado su propio proyecto, que contemplaba estructuras fijas de hierro con persianas frontales, similares a las que se instalaron en plaza Montenegro, además de incluir espacios lúdicos con tableros de ajedrez y sectores de lectura.