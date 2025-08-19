El próximo domingo 24 de agosto, Rosario vivirá una experiencia inédita: el Viaje Vibroacústico, un concierto meditativo con Cuencos Himalayos, canto etéreo e instrumentos vibracionales que invitan a la conexión interior, la relajación profunda y el equilibrio energético. La cita será en el Gimnasio del Ser, de 18:30 a 20 hs.

Un viaje hacia la calma y la introspección

La vibroacústica es una práctica que combina sonido y vibración para actuar directamente sobre cuerpo y mente. Sus frecuencias impactan en los tejidos físicos y en las ondas cerebrales, generando beneficios como:

calmar la mente silenciando pensamientos recurrentes,

disminución del estrés y la ansiedad,

mejora del sueño y el descanso,

reducción del ritmo cardíaco y la presión sanguínea,

alivio de tensiones y contracturas,

desbloqueo energético y equilibrio emocional.

La dinámica de la sesión comienza con unos minutos de movimiento suave para aflojar el cuerpo y una breve relajación. Luego, los participantes permanecen recostados, con los ojos cerrados, recibiendo las vibraciones de los cuencos y demás instrumentos que inducen a un estado meditativo profundo. No se requiere experiencia previa.

Una voz local con recorrido internacional

La propuesta llega de la mano de Clarisa Lux (IG @vibroacustix), comunicadora y artista oriunda de Casilda, formada en Rosario y radicada desde hace 13 años en Uruguay. Recientemente regresó de una gira por Barcelona y se encuentra presentando por primera vez esta experiencia en Argentina, con fechas en San Isidro, Rosario y sesiones individuales en Casilda.

Clarisa integra en su trabajo la música —que estudia desde hace 25 años y practica desde la infancia— con el yoga, la meditación y la vibroacústica. Desde su mirada, “este viaje es una invitación a desconectarnos del ruido externo y reencontrarnos con nuestra calma interior, para expandir la conciencia de manera natural y sin esfuerzo”.

Detalles e inscripciones

📅 Domingo 24 de agosto – 18:30 a 20 hs 📍 Gimnasio del Ser (Rosario, Santa Fe) 🎟️ Cupos limitados. Promo anticipada para los primeros inscriptos y 10% de descuento para grupos de 2 o más aplicando el cupón GRUPO. 🔗 Reservá tu lugar: https://vibroacustix.clarisalux.com/products/viaje-vibroacustico-rosario

📲 Consultas: wa.me/59897800880