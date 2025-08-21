En el marco de los 300 años de Rosario, se realizará un Laboratorio de Narrativas Migrantes que busca reconocer la interculturalidad como un pilar de la historia y la identidad local. La actividad propone un espacio participativo e innovador en el que, a través de la música y la escritura, se compartirán experiencias y se construirán propuestas en torno al proceso de migrar.

La coordinación estará a cargo de Alejandra Torrijas, periodista y escritora ganadora del proyecto Crónicas Migrantesde Revista Amfibia y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.

En esta edición, el laboratorio propone que las voces migrantes sean protagonistas, no solo como memoria del pasado sino también como motor del presente y futuro de Rosario. La intención es generar un espacio de encuentro colectivo donde la diversidad cultural se viva como una riqueza que fortalece el tejido social de la ciudad en su tricentenario.

El encuentro tendrá lugar el jueves 21 de agosto a las 18 horas, en la Loggia del Museo Estévez (Santa Fe 748). La actividad es gratuita y abierta a todo público. Inscripciones en https://www.rosario.gob.ar/inicio/webform/programa_de_interculturalidad_e.