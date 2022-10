El pianista y cantante estadounidense Jerry Lee Lewis, uno de los pioneros y más influyentes artistas del rock and roll del siglo XX y autor de memorables éxitos como "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin' Goin On", falleció este viernes a los 87 años.

Según informaron distintos sitios especializados estadounidenses, la noticia fue confirmada por su representante, Zach Farnum, quien explicó que el artista murió por causas naturales en su vivienda del condado de DeSoto, al sur de la ciudad de Memphis y en el estado de Misisipi.

Nacido en septiembre de 1935 en Luisiana, Lewis comenzó a demostrar su talento en las teclas desde su muy temprana juventud, y construyó una carrera en la que combinó géneros como el rockabilly, el gospel, el blues y el country con el añadido de una pirotécnica presencia sobre los escenarios que le valió el apodo de "The Killer", o "el asesino".

"Baby Baby Bye Bye", "Breathless", "You Win Again" y "High School Confidential" fueron algunas más de sus recordadas interpretaciones, parte de una obra que le valió más de diez Discos de Oro certificados, entre ellos su álbum más vendido, "Last Man Standing", lanzado en 2006 con la participación en dueto de distintas figuras de la música.

A pesar de los escándalos, polémicas y problemas de adicción que atravesó durante su apogeo, Lewis consiguió reponerse y, aun tras sufrir un ataque cerebral a principios de 2019, continuó presentándose en vivo y componiendo nuevos repertorios.

Fuente: Télam