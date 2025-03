Vuelve la convocatoria del programa provincial que incentiva la creación sonora y musical de artistas locales. Es el Re-Suena, edición 2025, que abre inscripción a sus talleres de formación para el período abril – julio, con una jornada especial, libre y gratuita: el sábado 15 de marzo, desde las 18, en Plataforma Lavardén (Mendoza 1085, Rosario). La propuesta invita a jóvenes y entusiastas a sumergirse en un encuentro de música urbana, experimentación sonora y tecnología aplicada al sonido.

Siempre con la impronta del programa, las y los visitantes podrán jugar y disfrutar de experiencias interactivas que fusionan el sonido con la creatividad digital, todas ellas alusivas a la cultura del hip hop, la experimentación sonora y la música urbana.

Quienes asistan al encuentro también podrán ser parte de las presentaciones gratuitas programadas en el Teatro y la Terraza en donde, además de poder ver a las y los principales artistas de la escena, se encontrarán con un espacio de feria, DJ sets, VJ’s, batallas escritas, y la presentación de las canciones de las y los partícipes del programa Re-Suena edición 2024, quienes grabaron sus primeros singles bajo la impronta del programa. El evento, dirigido a jóvenes y público en general de todas las edades con interés en el mundo sonoro y digital, contará con servicio de bar ofreciendo opciones gastronómicas.

Programación

18 a 22 h, Sala de las Miradas (Planta baja). Midpoint: Espacio vintage para la escucha de las grabaciones de las y los participantes de los trayectos RE-SUENA 24/25 + Videojuegos.

18 a 21 h, Gran Salón (5° piso). Workshop para bailarines de música urbana.

18 a 22 h, Espacio de grabación (5° piso). Litoralia Productora: Espacio de experimentación sonora a partir de objetos.

19 a 20 h, Teatro Lavardén. Presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil Proyecto Joven, dirigida por Fernando Ciraolo y un crossover musical con artistas urbanos que rapearán sobre las bases armónicas de la orquesta

20.30 a 22 h, Teatro Lavardén. Set de Batallas escritas: Cill (Buenos Aires) vs Kiry (Rosario); Compás (Buenos Aires) vs Tano (Rosario); Zaico (Mar del Plata) vs Tian (Rosario).

22 a 23.30 h, Terraza Plataforma Lavardén. After show con Brapis.

Sobre las propuestas

Orquesta Sinfónica Juvenil Proyecto Joven. Entidad musical creada para lograr un espacio participativo y cultural orientado a la inclusión social fortaleciendo los vínculos comunitarios y promoviendo el desarrollo integral de las y los jóvenes a través de la música en sus diversos géneros de expresión. La Orquesta, declarada en 2022 de interés municipal por el Concejo de la ciudad de Rosario, está integrada por músicos de todos los barrios de la ciudad y ciudades vecinas y, a tres años de su creación, ha hecho diversas presentaciones en Rosario, y otras ciudades del país como Ushuaia y Río Grande. En el marco de la 1° edición de Plataforma RE-SUENA se presentará con una novedosa propuesta donde se combinarán los estilos musicales propios de los instrumentos de cuerda la componen, en sintonía melódica con las poderosas líricas de las y los raperos a quienes estarán acompañando armónicamente.

Batallas escritas. Es un formato novedoso que por primera vez desembarca en la ciudad de Rosario. Las Batallas escritas son una disciplina originada en Estados Unidos, llegando a nuestro país hace aproximadamente 10 años. Al día de hoy, ha cobrado un auge y masividad inesperada por ser uno de los espectáculos verbales más duros y divertidos que hay en el panorama del rap hispano. En líneas generales, una batalla escrita en el hip hop es una competencia entre raperos que preparan sus letras con anticipación. En este tipo de batallas, los competidores demuestran su ingenio, creatividad y destreza lírica. A diferencia de las batallas improvisadas, donde lo que cuenta es la espontaneidad de lo que se dice, aquí todo está escrito de antemano. Consiste en coordinar un enfrentamiento entre dos personas, con un mínimo de un mes de anticipación, en donde puedan escribir y desarrollar ideas en escritura para desacreditar y medirse con el rival asignado. La escritura se divide en «rounds» de un mínimo de 5 minutos con performance incluida.

Compás. Es un rapero oriundo de Ciudad de Buenos Aires con más de 10 años de trayectoria participando en competiciones de freestyle. Se ha desempeñado en las ediciones nacionales de Red Bull y es una referencia indiscutible en la Argentina por ser uno de los pioneros. Su estilo a la hora de escribir es crudo, cruel y a sangre fría.

Cill. Ha tenido un vertiginoso recorrido ascendente que lo ha llevado de competir en batallas escritas callejeras a participar en los principales escenarios de la Argentina. Si bien es un competidor sin tantos años de trayectoria es poseedor de un estilo versátil, impredecible y concreto a la hora de escribir. Un showman con todas las letras.

Zaico. Es un rapero nacido en Mar del Plata que cobró notoriedad en la escena por ser un gran competidor de las “Iron Battles”, las competencias de batallas escritas de esa ciudad que se llevan a cabo desde hace 10 años. Ha sido participante del Draft de la liga más importante hispanohablante, buscando siempre un lugar en la escena nacional. Es un escritor más realista, directo y punzante.

Tian. Es un músico y rapero de la ciudad de Rosario, con una amplia trayectoria en competencias de freestyle siendo el battle cats con más experiencia de la ciudad, hecho que lo viene posicionando con creces en la escena nacional.

Tano. Músico de la ciudad de Rosario reconocido a nivel nacional por ser el ganador del Batallas de Promesas 2024 disputado en Buenos Aires. Fue uno de los primeros competidores de batallas escritas de la ciudad y, luego de un tiempo de inactividad, ha regresado con su prosa filosa y con toda la potencia de su mensaje.

Kiry. Es uno de los freestylers más influyentes de la historia de Rosario, al imponer un estilo que diferenció a toda una generación, llevándolo a cosechar muchos encuentros por todo el país. En su camino de iniciación en el mundo de las batallas escritas, con dos en su haber, va por una tercera que reivindique todo lo aprendido y realizado.

Brapis. Es uno de los representantes más fuertes del rap de la ciudad y de proyección nacional adquiriendo su principal reconocimiento de la mano de Calíope Family, agrupación de la que forma parte y que le ha aportado al rap argentino renovación y frescura. Hacia fines de 2020, Brapis presentó su primer disco, «Bars Collection», el cual se convirtió en un clásico de forma casi inmediata. A través de sus canciones aparecen colaboraciones con artistas de la envergadura de Kundo, Urbanse y Saje

Litoralia Productora. Espacio de experimentación sonora a partir de objetos. El dispositivo sonoro sensorial de Litoralia unifica ciencia, arte y tecnología, transformando el impulso eléctrico del contacto en información en sonido, creando así climas, ambiente sonoros o beats. La idea del dispositivo en este encuentro será crear un espacio tipo living/estudio sonoro y de uso colectivo con objetos que representan momentos históricos de la creación musical a través del tiempo y sobre los cuales se podrá realizar un beat en vivo y rapear o cantar sobre esa base.

Workshop intensivo para bailarines de música urbana. Un workshop intensivo donde la cultura del breakdance se viva al máximo. ¿La búsqueda?, explorar, desarrollar y perfeccionar la técnica con referentes de la escena para llevarla a una competencia cargada de estilo y actitud.

El programa, lanzado en septiembre de 2024, alcanzó durante los meses de octubre y noviembre de 2024 a más 100 jóvenes de todos los barrios de la ciudad de Rosario que participaron de los talleres de formación establecidos en los dos espacios descentralizados de la ciudad: Casa Arijón (Sede Sur) y CAF 2 (Sede norte). 40 de estos jóvenes pudieron realizar su primera grabación bajo la impronta del programa. Para este 2025 el objetivo de esta política pública es llegar a unos 200 jóvenes, ampliar el volumen de grabaciones para la generación de nuevas comunidades y el fortalecimiento de la escena.