La cantante, actriz y presentadora Raffaella Carrá , ícono de la televisión italiana y responsable de éxitos musicales de alcance planetario falleció este lunes a los 78 años, y en su carrera dejó huella en países de habla hispana. Particularmente, tuvo una relación de apego con Argentina, país en el que tuvo un éxito inconmensurable desde fines de los 70 y todos los 80. Durante esos años, luego de ser suceso en Europa y con la intención de ingresar al mercado asiático, Carrá desembarcó en el país por primera vez en 1978 y sembró la semilla de una relación que la llevó a cantar en todos los estadios mundialistas del país.

Como anécdota, en una entrevista, contó que antes de sus shows en Rosario, pasó frente al Gigante de Arroyito y al verlo repleto de autos en sus alrededores, se quejó con el productor de la gira: "¿Cómo vas a agendar mi show el mismo día que hay un partido de fútbol?".

Sin embargo, lo que la vocalista no sabía en ese momento era que toda esa muchedumbre estaba para verla a ella. En 1980 estuvo un tiempo en Buenos Aires para filmar el musical "Bárbara", junto a Jorge Martínez, filme que la hizo volver a la actuación tras una década y bajo la dirección de Gino Landi.

La cinta, realizada íntegramente en la Ciudad de Buenos, muestra a Martínez como un heredero millonario que se enamora de Bárbara (Carrá), una cantante italiana que visita su país.

Durante ese año, también, la cantante realizó una serie de especiales llamados "Millemilioni", con el cual intentaba unir las ciudades de Moscú, Londres, Ciudad de México, Roma y Buenos Aires, por medio de supuestos ciudadanos comunes, quienes, en medio de sus quehaceres, cantaban algunos hits de la diva.

En el caso argentino, todos cantaban "Fiesta", el clásico que hoy se sigue entonando en algunos casamientos y suena en la televisión para ocasiones festivas.

Además, ya entrados los 90, Carrá condujo el programa "Caramba" de la televisión italiana, donde se producían reencuentros con italianos que se habían ido a vivir a Argentina.

Inspiradora de programas como "Hola Susana", en 2005 regresó al país tras 25 años para cantar en el Teatro Broadway y visitar el programa "La noche del 10", conducido por Diego Maradona, el astro que unos años antes, según contó Guillermo Coppola, intentó seducirla en su casa.



"Su fuerza imparable, que la impuso en la cima del sistema estelar mundial, una voluntad de hierro que nunca la abandonó hasta el final, asegurándose de que nada de su profundo sufrimiento se filtrara. El enésimo gesto de amor hacia su público y hacia quienes compartían su afecto, para que su calvario personal no perturbara su brillante recuerdo", describió quien la acompañó en parte de este trayecto estelar.

En diciembre pasado, en una de sus últimas entrevistas, Carrá dijo a 7, la revista del Corriere della Sera, que su extendida fama se debió a que "las mujeres italianas me tienen una gran simpatía porque no soy una devoradora de hombres: puedes tener atractivo sexual junto con dulzura e ironía, no tienes que ser Rita Hayworth".