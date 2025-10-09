Quién es László Krasznahorkai, el Premio Nobel de Literatura 2025
El escritor húngaro László Krasznahorkai fue galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2025, anunció la Academia Sueca, reconociendo su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.
El ganador recibirá casi un millón de euros, una medalla de oro, un diploma y el reconocimiento internacional.
Krasznahorkai, de 71 años, nació en Hungría y es reconocido como una de las voces más poderosas del este de Europa. Logró el reconocimiento internacional gracias a novelas como "Satantango" (1985) o "La nostalgia de la meláncolía" (1989), ambas llevadas al cine por el director y compatriota Béla Tarr.
La Academia Sueca además resaltó el valor de la literatura de Krasznahorkai al valorar no solo obras como "Satantango" -en el que hace un paralelo con su pueblo natal, Gyula, cerca de la frontera con Rumania- sino también como "Herscht 07769".