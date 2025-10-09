El escritor húngaro László Krasznahorkai fue galardonado este jueves con el Premio Nobel de Literatura 2025, anunció la Academia Sueca, reconociendo su “obra convincente y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte”.

El ganador recibirá casi un millón de euros, una medalla de oro, un diploma y el reconocimiento internacional.

Krasznahorkai, de 71 años, nació en Hungría y es reconocido como una de las voces más poderosas del este de Europa. Logró el reconocimiento internacional gracias a novelas como "Satantango" (1985) o "La nostalgia de la meláncolía" (1989), ambas llevadas al cine por el director y compatriota Béla Tarr.

La Academia Sueca además resaltó el valor de la literatura de Krasznahorkai al valorar no solo obras como "Satantango" -en el que hace un paralelo con su pueblo natal, Gyula, cerca de la frontera con Rumania- sino también como "Herscht 07769".