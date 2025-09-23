La escritora rosarina María Eugenia Del Zotto presentará su segunda novela, La soñada, el lunes 29 de septiembre a las 19 en Bar El Cairo. Durante el encuentro, la autora compartirá detalles sobre su proceso creativo junto a su editora y un representante de la editorial. La obra explora historias que cruzan tiempo y espacio, conectando el siglo XIX con el XXI a través de personajes femeninos.

Del Zotto, licenciada en Comunicación Social y diplomada en Ciencias Sociales con mención en Lectura, Escritura y Educación (FLACSO), cuenta con amplia trayectoria en el ámbito literario y educativo. Publicó en 2011 el cuento La espera y la lágrima y en 2014 su primera novela, La mesa de luz. Además, se desempeña como docente en Lengua y Literatura y desarrolla talleres vinculados a narrativa, cine y artes.

La presentación de La soñada incluirá la participación de Laura Rossi, editora de la obra, y Patricio Raffo de CR Ediciones, quienes acompañarán a la autora en un diálogo sobre la gestación del libro y sus principales temas.

La novela plantea un puente entre dos mundos: Ema, una mujer del siglo XXI que atraviesa el desamor, y Catalina, joven inmigrante del siglo XIX que extraña su idioma y su país. A través de sus historias, Del Zotto aborda los sueños, los miedos, el amor y el mar, invitando al lector a reflexionar sobre la identidad y la memoria.

El evento se realizará en Bar El Cairo, ubicado en Santa Fe y Sarmiento, con entrada libre. Se espera que la charla combine lectura de fragmentos, comentarios de la autora y un espacio de diálogo con los asistentes sobre la literatura contemporánea y los vínculos entre pasado y presente.